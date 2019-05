Matura 2019: Trudna matura z języka polskiego. Mamy ARKUSZE

- Głównie skupiałem się na tym, że życie bez wolności jest życiem bez godności – mówił nastolatek.

„Dziady” na maturze nie zaskoczyły Stanisława, jak podsumowuje – ten utwór to wręcz „klasyczek maturalny”. - Bardzo obawiałem się, że nie podejdzie mi temat matury. Natomiast wydaje mi się, że skoro ja, chłopak z mat-fizu, dałem sobie radę, a nawet jestem z siebie zadowolony, to nie była to trudna matura z języka polskiego – podsumował na gorąco krakowski maturzysta.