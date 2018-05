MATURA ANGIELSKI 2018. Rano we wtorek maturzyści zmierzyli się egzaminem z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Zadań było dziewięć, ale każde zawierało jeszcze po kilka podpunktów. Na uporanie się z nimi były dwie godziny. Niektórzy wychodzili z egzaminu wcześniej, np. 20 minut przed czasem. Wiemy już jakie zadania i pytania pojawiły się na maturze z j. angielskiego na poziomie podstawowym. - Egzamin raczej łatwy. Wydaje mi się łatwiejszy niż próbna matura - brzmią pierwsze komentarze. MATURA 2018 - ANGIELSKI - PYTANIA - TEMATY - ARKUSZ - ODPOWIEDZI - ROZWIĄZANIA ONLINE -WYNIKI

Dodajmy, że pośród wszystkich zdających w Małopolsce 6 tys. 784 osób to te, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz kolejny. Niektórzy, mając już świadectwo maturalne, chcą jednak w kolejnych latach poprawiać wyniki. Dla nich nie ma ograniczenia czasowego. - Natomiast zdający, którzy nie zaliczyli egzaminu maturalnego, mają 5-letni okres czasu na zaliczenie niezdanego egzaminu lub egzaminów. Po tym okresie, jeżeli nadal nie zaliczyli obowiązkowych egzaminów, przy kolejnej próbie podejścia do matury musieliby przystąpić od nowa do wszystkich egzaminów, a nie tylko do tych niezaliczonych – informuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie.

- Jest dużo czytania. Początek egzaminu polega na dobieraniu np. nagłówków do danych tekstów albo na uzupełnieniu tekstu, lub po prostu odpowiada się na pytania na podstawie tekstu - słuchanego z nagrania lub czytanego przez siebie. Pod koniec są bardziej gramatyczne pytania, polegające na uzupełnianiu tekstu. A ostatnia część to pisemna praca – relacjonował nam Kamil Klimek z klasy humanistyczno-medialnej XIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Wspomniane nagłówki albo wyrwane z tekstu wyrazy są podane i należy spośród nich wybrać i wstawić w odpowiednie miejsca. Maturzyści podsumowują, że takie zadanie sprawdza, czy zdający są w stanie sensownie ułożyć zdanie w całość.Kamil podsumowuje, że jeśli chodzi o teksty, były ciekawe, a niektóre nawet zabawne. - Była na przykład historia o milionerze, który kolekcjonował samochody m.in. z filmów o Bondzie, ale również takie zabawne historie, jak o psie, który gonił właściciela przez torowisko i peron – opowiada 19-latek.[cyt color=#000000]- Egzamin raczej łatwy. Wydaje mi się łatwiejszy niż próbna matura . Raczej nie pojawiło się na nim nic, co wychodziłoby poza poziom podstawowy i to, co mieliśmy na lekcjach – ocenia krakowski maturzysta. Jak dodaje, jedyną trudność sprawiło mu zadanie z liczbą pojedynczą i mnogą, a poza tym nie miał problemów[/cyt]."Cały egzamin z angielskiego zajął mi jakieś 40 min", "ten poziom był zbyt prosty, nawet myśleć nie trzeba było", "podstawa z angielskiego była bardzo prosta, liczę na 100 proc.", "całkiem przyjemny, mam nadzieję, że wszystko poprawnie usłyszałam, bo mamy okropne echo w klasie. Zawsze też mam wrażenie, że nie umiem czytać ze zrozumieniem" - czytamy pierwsze komentarze na Twitterze.[/sc]Po zakończonym egzaminie znajdziecie u nas arkusze CKE wraz z odpowiedziami.Zadania zamknięte polegają na wskazaniu prawdy lub fałszu, przyporządkowaniu dwóch części wypowiedzi, uporządkowaniu kolejności fragmentów tekstu czy wyznaczeniu poprawnej odpowiedzi z trzech proponowanych. Zadania otwarte odnoszą się do form gramatycznych, czasów i transformacji zdań. Polecenie dłuższej wypowiedzi wymaga zazwyczaj napisania: listu nieformalnego, notatki (podstawa), reklamacji, listu formalnego, rozprawki (rozszerzenie).Wiedza maturzystów z języka angielskiego na poziomie podstawowym jest sprawdzana w trzech obszarach: rozumienia słuchanego tekstu, rozumienia pisanego tekstu i tworzenia wypowiedzi pisemnej. Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym zwykle składa się z ok. 40 zadań zamkniętych różnego rodzaju (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz), a także jednego zadania otwartego rozszerzonej odpowiedzi (wypracowanie).W ubiegłych latach na maturze z języka angielskiego pojawił się m.in. tekst o gwiazdach serialu "Star Trek", w którym należało uzupełnić brakujące zdania. Na rozwiązanie zadań było 120 minut. Na poziomie podstawowym matury z języka angielskiego trzeba było napisać e-mail do kolegi z Anglii, w którym należało opisać swoje przygotowania i udział w biegu na dystansie 10 kilometrów. Na koniec autor maila miał zaprosić kolegę na kolejne tego typu wydarzenie. W części dotyczącej czytania ze zrozumieniem, jeden z tekstów do przeanalizowania dotyczył wieżowca w Londynie, który zasłaniał okna mieszkańcom. Drugi był o podróży do Nowej Zelandii, którą odbył wnuczek autora "Władcy Pierścieni", J.R.R. Tolkiena.Aby zdać maturę z języka angielskiego należy uzyskać 30 proc. punktów. Język angielski jest najchętniej wybieranym przez maturzystów językiem obcym.>>>>> Matura 2017 Angielski Odpowiedzi (CKE Arkusze, Zadania) Pytania na podstawowym angielskim Ponad 33,5 tys. maturzystów w Małopolsce rozpoczęło w piątek egzamin dojrzałości . Prawie 10,8 tys. z nich to maturzyści szkół krakowskich.102 małopolskich, a w tym 77 krakowskich maturzystów jest zwolnionych z egzaminów, ponieważ zostali laureatami lub finalistami olimpiad (niektóre osoby - więcej niż jednej olimpiady).13 młodych ludzi z Małopolski zdaje egzamin poza szkołą - w domu.