MATURA BIOLOGIA 2018. W czwartek, 10 maja, o godzinie 9.00 wystartował kolejny egzamin maturalny. Tym razem na celowniku była biologia rozszerzona. Jakie były pytania na maturze biologii? Cynamonowy kot na maturze z biologii. Zadanie o kotach dotyczyło ich umaszczenia. - Umaszczenie kotów było warunkowane przez dwa geny. Jeden warunkował kolor czarny cynamonowy i chyba beżowy, a drugi – decydował o tym, jak są skupione barwniki: czy są rozproszone równomiernie, czy są skupione w mniejszych przestrzeniach. I kot miał barwę czarną albo niebieską, cynamonową albo liliową… - opowiadał Jakub.SPRAWDŹ ARKUSZE, PYTANIA, ODPOWIEDZI Matura z BIOLOGII 2018.

- Było przyzwoicie, łatwiej niż się spodziewałem. W stosunku do próbnych matur – trochę łatwiej – mówił nam krakowski maturzysta.

Matura 2018 Biologia rozszerzona: "biologia była wymagająca"

- Egzamin może nie tyle trudny, co bardzo wymagający. Zadań było ponad 20, ale każde z nich miało dużo podpunktów. Trzeba było najpierw przeczytać ze zrozumieniem, czego od nas oczekują autorzy zadań, a następnie dołożyć do tego swoją wiedzę – relacjonowała Nikola.

W poleceniu do każdego zadania występuje co najmniej jeden czasownik wskazujący czynność, jaką powinien wykonać zdający, aby poprawnie dane zadanie wykonać. W przypadku zadań zamkniętych będą to najczęściej czasowniki takie jak: „wybierz”, „podkreśl”, „zaznacz”. W przypadku zadań otwartych katalog czasowników jest dużo szerszy, a precyzyjne ich zrozumienie warunkuje poprawną realizację polecenia. Podany poniżej wykaz obejmuje te czasowniki, które często przysparzają zdającym trudności. Należy zaznaczyć, że wykaz ten nie wyczerpuje wszystkich możliwych czynności, jakie mogą być sprawdzane na egzaminie przy pomocy różnych typów zadań - czytamy w informatorze CKE.

- Jak na maturze z biologii była chemia, to egzamin z chemii będzie bardzo trudny - przewidują maturzyści z VIII LO. - Nie było nic z tego, co nauczyciele mówili: uczcie się, bo na pewno będzie. Ani pytań o budowę człowieka, choć jest o tym cały podręcznik, nic o oddychaniu ani o chorobach wenerycznych!

Arkusz egzaminacyjny z biologii będzie zawierał około 25 zadań. Przy numerze każdego zadania podana będzie maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie.Kuba zapamiętał zadanie np. z kory nadnerczy, a także ostatnie pytanie – o konwencję waszyngtońską (o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem), które go trochę zdziwiło… - Do tego było dużo zadań z komórki, z metabolizmu, z podziałów, pojawiło się też zadanie o kotach – relacjonował nastolatek.Zadanie o kotach dotyczyło ich umaszczenia. - Umaszczenie kotów było warunkowane przez dwa geny. Jeden warunkował kolor czarny cynamonowy i chyba beżowy, a drugi – decydował o tym, jak są skupione barwniki: czy są rozproszone równomiernie, czy są skupione w mniejszych przestrzeniach. I kot miał barwę czarną albo niebieską, cynamonową albo liliową… - opowiadał Jakub.Maturzysta opowiadał też o trudnym zadaniu z elektrochemii w komórce. - Chodziło o polaryzację błony komórkowej i dlaczego tkanka brunatna tłuszczowa działa tak, a nie inaczej. To zadanie mnie dość zdziwiło i ciężko było wymyślić odpowiedź – wyznał nastolatek.Na egzamin były trzy godziny, Jakub napisał go w dwie i pół. Tego samego dnia będzie zdawał jeszcze egzamin na prawo jazdy . Maturzysta w przyszłości chce zostać kardiologiemNa Twitterze można przeczytać pierwsze komentarze tegorocznych maturzystów: "dzisiejszą biologię uważam za porażkę przy uczciwym uczeniu się przez całe trzy lata, "Na długie i niezrozumiałe pytania egzaminatorzy dostaną jeszcze dłuższe bardziej niezrozumiałe odpowiedzi", "powiedzcie czy wy też zastanawiacie się czy wasz wynik będzie w ogóle dwucyfrowy".W czwartek rano maturzyści zdawali egzamin z biologii – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W krakowskim VIII LO jako jedna z pierwszych wyszła z egzaminu Nikola Fuksa z klasy biologiczno-chemiczno-matematycznej.Zapamiętała np.. Albo inne – o ptakach. - Trzeba było powiedzieć, jaki wpływ ma konkretne ułożenie żeber u ptaka ma na swobodną wentylację podczas spoczynku – opowiadała maturzystka. - Akurat było w spoczynku. Gdyby było z lotem, to pytanie byłoby dużo prostsze – dodała.Po próbnej maturze Nikola spodziewała się, że na egzaminie będzie więcej genetyki. Tymczasem na teraz, na maturze pojawiło się – jak zapamiętała – zaledwie jedno takie zadanie. - Liczyłam, że będzie ich więcej, ponieważ akurat genetykę dość dobrze umiem. A nie znoszę fizjologii roślin, która akurat była na egzaminie… - powiedziała nam krakowska maturzystka. Nie zrobiła na egzaminie 4 lub 5 podpunktów zadań. - Bo zwyczajnie wiedziałam, że nic już nie wykombinuję. Ale absolutnie nie jest to zagrożenie, nie ma możliwości niezdania – zaznaczała.Maturzyści stwierdzali, że do tego egzaminu nie wystarczyło przysiąść nad książkami w ostatnim czasie – trzeba było się uczyć przez całe trzy lata liceum.Nikola zdawała biologię, bo chciałaby studiować stomatologię. Ale obawia się, że rozszerzona matura z matematyki może przekreślić te plany. - To był dramat – mówi o egzaminie z poprzedniego dnia. W odróżnieniu od np. bardzo łatwej matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym. - Ja go przyrównałam do egzaminu końcowego w gimnazjum na poziomie podstawowym – stwierdziła Nikola.Na proces fotosyntezy składają się reakcje zależne i reakcje niezależne od światła.Wykorzystanie energii świetlnej w procesie fotosyntezy umożliwiają cząsteczki chlorofiluzgrupowane w tzw. fotoukładach, w stromie chloroplastu.Produkcja ATP i NADPH jest rezultatem inicjowanej przez światło wędrówki elektronówprzez łańcuch przenośników oraz fotolizy wody.W czasie reakcji fosforylacji cyklicznej, odbywającej się w tylakoidach chloroplastów,zachodzi synteza ATP połączona z powstawaniem NADPH.Wytworzone NADPH jest wykorzystywane w cyklu Calvina do syntezy cukru (aldehydu3-fosfoglicerynowego) jako czynnik utleniający i jako źródło energii.W cyklu Calvina przekształcanie dwutlenku węgla w cukier (aldehyd 3-fosfoglicerynowy)rozpoczyna się przyłączeniem cząsteczki dwutlenku węgla do cząsteczkipięciowęglowego związku organicznego.Produkcja ATP i NADH jest rezultatem inicjowanej przez światłowędrówki elektronów przez łańcuch przenośników oraz fotolizywody.W cyklu Calvina przekształcanie dwutlenku węgla w cukier(aldehyd 3-fosfoglicerynowy) rozpoczyna się przyłączeniemcząsteczki dwutlenku węgla do cząsteczki pięciowęglowegozwiązku organicznego.Matura Biologia 2018. Matura z biologii cieszy się coraz większą popularnością wśród egzaminowanych. Uczniowie mogą zmierzyć się z arkuszami zarówno z zakresu podstawowego, jak i rozszerzonego. Wynik z biologii ważny jest zwłaszcza dla przyszłych farmaceutów i lekarzy. Matura Biologia 2018 Odpowiedzi, Arkusz CKE. Matura z Biologii: rozszerzona.W ubiegłym roku takiego egzaminu z biologi tegoroczni maturzyści kompletnie się nie spodziewali. Biorąc pod uwagę, że większość osób zdających biologię wybiera się na medycynę, spodziewali się pytań o budowę człowieka, budowę komórki. Takich tymczasem nie było. Były za to pytania z... chemii.[g]12056112[/g]