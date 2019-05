Matura Biologia 2019 Arkusz CKE, Odpowiedzi. Wiemy, co było! Matura z biologii rozszerzona 10 05

MATURA BIOLOGIA 2019: PYTANIA, ZADANIA, ODPOWIEDZI

Standard na maturze z biologii to opisane doświadczenie. - Była w nim fiolka z grochem zanurzonym w wodzie. Trzeba było napisać, czy to doświadczenie wykazuje, że to przemiany metaboliczne czy tylko zmiany fizyczne powodują napęcznienie grochu i pęknięcie fiolki – opowiadał nam maturzysta.

Jak ponadto wymieniał nastolatek, do narysowania była krzyżówka genetyczna. - Więc trzeba było wypełnić tabelkę, poszczególne geny jak się ze sobą łączą, i wykazać prawdopodobieństwo wystąpienia jakiegoś konkretnego genotypu – tłumaczył Wojciech. Zaznaczył, że nie uczył się bardzo intensywnie do tego egzaminu, bo nie będzie on brany pod uwagę przy rekrutacji na studia, na które się wybiera, czyli na informatykę.

Licealiści pisali próbną maturę z biologii, ale – jak nam mówili – przez strajk nauczycieli nie była ona sprawdzana, więc nie wiedzą, jak im poszło. Oceniają natomiast, że pytania już na prawdziwej maturze były trudniejsze nić na próbnym egzaminie.