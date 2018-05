Matura Chemia 2018 rozszerzona. Maturzyści mają już za sobą kolejny egzamin, tym razem ten na poziomie rozszerzonym z chemii. – Matura rozpoczęła się tradycyjnie od konfiguracji powłokowych pierwiastków – mówił po wyjściu z sali Teodozjusz Hlibowicki z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. – Później były roztwory buforowe, cukry. Trzeba było z projekcji Fischera przestawić na pierścieniowy model. Była też izomeria optyczna i konstrukcyjna – dodał.

Z egzaminem poradził sobie bez problemu, choć nie ukrywa, że zdarzały się również podchwytliwe pytania . - W jednej reakcji addycji wody do alkinu powstawał na początku alkohol. Tylko że grupa OH była przy podwójnym wiązaniu i tam dochodziło do przegrupowania, gdzie tak naprawdę nie powstawał alkohol, tylko keton. Więc to był ten trwały produkt reakcji – mówił po egzaminie.Zdający wychodzili z sali z różnym odczuciami – Wydaje mi się, że była trudniejsza niż rok temu. Trudne były obliczeniówki, natomiast teoria dość łatwa – mówiła Wiktoria Kłos. – Dla mnie matura była bardzo prosta, głównie zadania otwarte. Zamknięte były trochę podchwytliwe. Bardzo dużo było zadań ze stałą równowagi – mówił z kolei Rafał Szarek.[cyt color=#000000]– Dość nietypowa pod względem zadań była chemia organiczna. Ale było jej mniej niż rok temu. Wyszedłem 40 minut przed czasem – dopowiedział Filip Melanowski.[/cyt]Chemia to jeden z trudniejszych egzaminów na maturze i jednocześnie przepustka na wiele uczelni. Maturzyści, którzy pisali egzamin z chemii mogą starać się o indeks na medycynę, akademię wychowania fizycznego czy farmację. To niejedyny dzisiaj egzamin na maturze. O godzinie 14 rozpocznie się matura z historii.W ubiegłych latach na maturze z chemii zdający musieli m.in. ocenić, czy prawdą jest, że podczas reakcji wapnia i potasu z wodą te metale pływają po powierzchni wody, ponieważ gęstość każdego z nich jest mniejsza od gęstości wody. W tym samym zadaniu wymagano od nich by stwierdzili, czy prawdziwa jest informacja, że atomy wapnia i potasu, oddając elektrony walencyjne, przechodzą w dodatnio naładowane jony o konfiguracji elektronowej tego samego gazu szlachetnego.- Pierwszy raz zmieściłam się w czasie, zdążyłam wszystko sprawdzić dwa razy, a na próbnych maturach nigdy nie mogłam zdążyć - mówiła w ubiegłym roku Sylwia Kościelniak z VIII LO. - Nic mnie nie zaskoczyło, nie było zadania na którym bym utknęła.[g]12078310[/g]Jeszcze przed maturą z chemii uczniowie najbardziej bali się chemii organicznej. Zwykle w zadaniach jest dużo tekstu, trudnych nazw, skomplikowane wzory, trzeba wykonać trudne obliczenia. - Chemii organicznej było dużo, ale typ zadań był prosty - ocenia Filip Melanowski, który wybiera się na medycynę - wystarczyło podkreślić właściwą odpowiedź, zrobić proste doświadczenie.Z cukrów było tylko jedno zadanie: uczniowie musieli wskazać cząstkę cukru, która nie odbarwia wody bromowej, a która daje efekt w próbie Tollensa i próbie Trommana.Na podstawie opisów pierwiastków maturzyści musieli podać ich nazwy i ich konfigurację elektronową. Było zadanie o fenolu, w którym zachodziły reakcje redukcji i utleniania - maturzyści mieli wykonać obliczenia, zadanie było wieloetapowe.Pojawiły się zadania z równowagi chemicznej i reakcji charakterystycznych.Kolejne zadanie obliczeniowe dotyczyło prażenia węglanu wapnia. Na podstawie wykresu uczniowie musieli wywnioskować, czy reakcja jest egzo-czy endogenna.W kwasie winowym trzeba było podać ile ma on stereoizomerów i narysować dwa diastereoizomery.Było miareczkowanie, różne formy aminokwasów w zależności od ph. I narysowane doświadczenie - maturzyści mieli opisać obserwacje podczas tego doświadczenia. - Nie uczyłam się zbyt dużo chemii - przyznaje Julia Marczyńska. - Ale jak na to ile się uczyłam, to całkiem dobrze mi poszło - ocenia.- Byłam zaskoczona, że zadania były tak proste - ocenia Agnieszka Zbudniewek. - Ale czasem jak coś jest zbyt proste można popełnić głupie błędy. Przed nami jeszcze tylko egzamin ustny, ale to formalność. I wakacje!Arkusze z zadaniami opublikujemy o godz. 14. Każdy uczeń, aby zdać maturę będzie musiał uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych ( język polski , język obcy, matematyka). Wynik uzyskany z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie będzie miał wpływu na zaliczenie matury, a jedynie będzie brany pod uwagę podczas rekrutacji na studia.Czas egzaminów maturalnych zawsze wiąże się z ogromnym stresem, szczególnie związanym z przedmiotami ścisłymi. Jednakże tegoroczni maturzyści zdają się być dobrze przygotowani i pewni siebie. Aby. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego.1.Zadanie z budowy atomu. Pierwiastek x, który miał 4 powłoki i posiadał na powłoce 3 d liczbę elektronów sparowanych 2 razy mniejszych od niesparowanych. Należało znaleźć ten pierwiastek, podać grupę i okres, skończyć ,ć konfigurację klatkową i zaznaczyć elektrony posiadające x2+.2.W łańcuchu tripeptydu należało podać pojedyncze aminokwasy i ich nazwę skrótową.3.Ustalić wzór sumaryczny alkanu, który ulega spalaniu całkowitemu, a powstały dwutlenek węgla poddano reakcji z wodą wapienną .