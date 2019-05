Matura chemia 2019 Odpowiedzi, Arkusz CKE Co będzie na maturze z chemii?

MATURA 2019. CHEMIA na poziomie rozszerzonym

W poniedziałek, 13 maja uczniowie przystąpią do matury z chemii. Jakie będą zadnia? Czy matura z chemii będzie w tym roku łatwa, czy trudna? Arkusze opublikujemy ok godz. 14. Odpowiedzi *zamieścimy je ok. godz. 15) udostępnimy dzięki uprzejmości nauczycieli akademickich Wydziału Chemii UJ.