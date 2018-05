MATURA GEOGRAFIA 2018. Za nami matura z geografii. Mamy już arkusze z zadaniami! Sprawdźcie, jak poszła wam matura z geografii. MATURA 2018 GEOGRAFIA ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE, ROZWIĄZANIA ZADAŃ

[tabela]

[tr]

[td]Data[/td]

[td]Dzień[/td]

[td]Godzina 9[/td]

[td]Godzina 14[/td]

[/tr]

[tr]

[td]4 maja[/td]

[td]piątek[/td]

[td]język polski pp[/td]

[td]język polski pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]7 maja[/td]

[td]poniedziałek [/td]

[td]matematyka – pp[/td]

[td]język łaciński i kultura antyczna – pp język łaciński i kultura antyczna – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]8 maja[/td]

[td]wtorek[/td]

[td]język angielski – pp[/td]

[td]język angielski – pr

język angielski – dwujęzyczna[/td]

[/tr]

[tr]

[td]9 maja[/td]

[td]środa[/td]

[td]matematyka – pr[/td]

[td]filozofia – pp

filozofia – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]10 maja[/td]

[td]czwartek[/td]

[td]biologia – pp

biologia – pr[/td]

[td]historia sztuki – pphistoria sztuki – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]11 maja[/td]

[td]piątek[/td]

[td]wiedza o społeczeństwie – ppwiedza o społeczeństwie – pr[/td]

[td]informatyka – ppinformatyka – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]14 maja[/td]

[td]poniedziałek[/td]

[td]fizyka i astronomia – pp fizyka i astronomia / fizyka – pr[/td]

[td]geografia – pp

geografia – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]15 maja[/td]

[td]wtorek[/td]

[td]język niemiecki – pp[/td]

[td]język niemiecki – pr

język niemiecki – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]17 maja[/td]

[td]czwartek[/td]

[td]język rosyjski – pp[/td]

[td]język rosyjski – pr

język rosyjski – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]18 maja[/td]

[td]piątek[/td]

[td]język francuski – pp[/td]

[td]język francuski – pr

język francuski – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]21 maja[/td]

[td]poniedziałek[/td]

[td]język hiszpański – pp[/td]

[td]język hiszpański – pr

język hiszpański – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]22 maja[/td]

[td]wtorek[/td]

[td]język włoski – pp[/td]

[td]język włoski – pr

język włoski – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]23 maja[/td]

[td]środa[/td]

[td]języki mniejszości narodowych – pp

język kaszubski – pp

język kaszubski – pr

język łemkowski – pp

język łemkowski – pr[/td]

[td]języki mniejszości narodowych – pr

wiedza o tańcu – pp

wiedza o tańcu – pr

historia muzyki – pp

historia muzyki – pr[/td]

[/tr]

[/tabela]

[tabela]

[tr]

[td]23 maja[/td]

[td]środa[/td]

[td]godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)

godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)[/td]

[/tabela]

Harmonogram ustnej matury 2018. Terminy egzaminów maturalnych

[tabela]

[tr]

[td]od 9 do 22 maja (oprócz 13 i 20 maja)[/td]

[td]język polski

języki mniejszości narodowych

język łemkowski

język kaszubski[/td]

[/tr]

[tr]

[td]od 5 do 25 maja (oprócz 6, 13 i 20 maja)[/td]

[td]języki obce nowożytne[/td]

[/tr]

[/tabela]

Dziś popołudniu maturzyści przystąpili do egzaminu z geografii. Nie są to obowiązkowe egzaminy i przystępują do nich tylko ci, którzy zadeklarowali taką wolę.Przez trzy godziny maturzyści pisali egzamin dojrzałości z geografii.W ubiegłych latach maturzyści musieli rozwiązać zadania dotyczące opadów w Ameryce Południowej, przeanalizować pogodę w dorzeczach największych indyjskich rzek czy mapę hydrologiczną Polski. Pojawiło się również pytanie o Jezioro Tarnobrzeskie, skały osadowe, gleby strefowe w Azji, formacje roślinne masywu Kilimandżaro, rolnictwo na świecie czy państwa nadbałtyckie.Szymon Urban, maturzysta z VIII LO w Krakowie uważa, że matura z geografii była w tym roku bardzo prosta. Przed egzaminem rozwiązywał zadania z matury ubiegłorocznej, i jak twierdzi, tegoroczny egzamin był o wiele łatwiejszy.- Najprostszym zadaniem było wymienienie i opisanie trzech walorów przyrodniczych parku krajobrazowego. Wszystko było pokazana na mapie więc wystarczyło jedynie wskazać, np., że walorem jest rzeka i skałki. I to praktycznie dawało dwa punkty – mówi Szymon Urban.Z kolei Kinga Galas z tego samego liceum przyznaje, że prawie nie uczyła się do matury z geografii. - Mimo to poszło mi całkiem nieźle. Jestem zadowolona. Problem sprawiła mi jedynie statystyka, a opisowe zadania było banalne – przyznaje Kinga Galas.Nieco trudniejsze zdaniem uczniów były zadanie gdzie trzeba było podać dane statystyczne. - To sprawiło nieco więcej trudności, bo wiadomo, że nikt nie uczy się takich danych na pamięć. Ogólnie uważam, że jeśli ktoś się przyłożył do nauki, to spokojnie może zdać na sto procent – mówił po skończonej maturze z geografii maturzysta, Szymon Urban.Matura 2018 to dla absolwentów szkół średnich konieczność przystąpienia do sześciu obowiązkowych egzaminów, dwóch ustnych i czterech pisemnych. Część ustna obejmuje egzamin z języka polskiego oraz egzamin z języka obcego nowożytnego.Ponad 33,5 tys. maturzystów w Małopolsce rozpoczęło w piątek egzamin dojrzałości. Prawie 10,8 tys. z nich to maturzyści szkół krakowskich.102 małopolskich, a w tym 77 krakowskich maturzystów jest zwolnionych z egzaminów, ponieważ zostali laureatami lub finalistami olimpiad (niektóre osoby - więcej niż jednej olimpiady).13 młodych ludzi z Małopolski zdaje egzamin poza szkołą - w domu.Dodajmy, że pośród wszystkich zdających w Małopolsce 6 tys. 784 osób to te, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz kolejny. Niektórzy, mając już świadectwo maturalne, chcą jednak w kolejnych latach poprawiać wyniki. Dla nich nie ma ograniczenia czasowego. - Natomiast zdający, którzy nie zaliczyli egzaminu maturalnego, mają 5-letni okres czasu na zaliczenie niezdanego egzaminu lub egzaminów. Po tym okresie, jeżeli nadal nie zaliczyli obowiązkowych egzaminów, przy kolejnej próbie podejścia do matury musieliby przystąpić od nowa do wszystkich egzaminów, a nie tylko do tych niezaliczonych – informuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie.