Matura z HISTORII 2018 - to kolejny egzamin w tegorocznej sesji maturalnej. ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE, ROZWIĄZANIA ZADAŃ - wszystkie informacje znajdziecie na naszej stronie, po zakończonym egzaminie z historii na poziomie rozszerzonym i podstawowym. Z nami sprawdzicie, jak poszła Wam matura z Historii! Jakie zadania pojawiły się na egzaminie maturalnym z historii? HISTORIA MATURA 2018 ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA.

Matura Historia 2018. Matura z historii była trudna!

Matura Historia 2018: tematy wypracowań. Odzyskanie niepodległości i polityka państw zaborczych na maturze z historii 2018

HISTORIA MATURA 2018 ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA

MATURA ROZSZERZONA Z HISTORII 16.05.2018 TEMATY WYPRACOWAŃ NA MATURZE Z HISTORII

Księstwo Warszawskie na podstawie map i tekstów źródłowych Gospodarka II RP - opisać szczegółowo Różnica w polityce zagranicznej prowadzonej przez Władysława Jagiełłę i Kazimierza Wielkiego Co doprowadziło do upadku Republiki w starożytnym Rzymie? Kontrreformacja - opisać na czym polegała

MATURA HISTORIA 2018 ARKUSZE CKE, PYTANIA, ODPOWIEDZI MATURA ROZSZERZONA Z HISTORII 16.05.2018



chronologii historycznej,

analizy i interpretacji historycznej,

tworzenia narracji historycznej.

Matura 2018 HISTORIA: Z JAKICH PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO?

MATURA 2018 EGZAMINY MATURALNE HISTORIA ROZSZERZONA

Matura 2018 HISTORIA: wyniki poznamy 3 lipca

Harmonogram pisemnej matury 2018. Terminy egzaminów maturalnych

[tabela]

[tr]

[td]Data[/td]

[td]Dzień[/td]

[td]Godzina 9[/td]

[td]Godzina 14[/td]

[/tr]

[tr]

[td]4 maja[/td]

[td]piątek[/td]

[td]język polski pp[/td]

[td]język polski pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]7 maja[/td]

[td]poniedziałek [/td]

[td]matematyka – pp[/td]

[td]język łaciński i kultura antyczna – pp język łaciński i kultura antyczna – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]8 maja[/td]

[td]wtorek[/td]

[td]język angielski – pp[/td]

[td]język angielski – pr

język angielski – dwujęzyczna[/td]

[/tr]

[tr]

[td]9 maja[/td]

[td]środa[/td]

[td]matematyka – pr[/td]

[td]filozofia – pp

filozofia – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]10 maja[/td]

[td]czwartek[/td]

[td]biologia – pp

biologia – pr[/td]

[td]historia sztuki – pphistoria sztuki – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]11 maja[/td]

[td]piątek[/td]

[td]wiedza o społeczeństwie – ppwiedza o społeczeństwie – pr[/td]

[td]informatyka – ppinformatyka – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]14 maja[/td]

[td]poniedziałek[/td]

[td]fizyka i astronomia – pp fizyka i astronomia / fizyka – pr[/td]

[td]geografia – pp

geografia – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]15 maja[/td]

[td]wtorek[/td]

[td]język niemiecki – pp[/td]

[td]język niemiecki – pr

język niemiecki – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]17 maja[/td]

[td]czwartek[/td]

[td]język rosyjski – pp[/td]

[td]język rosyjski – pr

język rosyjski – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]18 maja[/td]

[td]piątek[/td]

[td]język francuski – pp[/td]

[td]język francuski – pr

język francuski – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]21 maja[/td]

[td]poniedziałek[/td]

[td]język hiszpański – pp[/td]

[td]język hiszpański – pr

język hiszpański – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]22 maja[/td]

[td]wtorek[/td]

[td]język włoski – pp[/td]

[td]język włoski – pr

język włoski – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]23 maja[/td]

[td]środa[/td]

[td]języki mniejszości narodowych – pp

język kaszubski – pp

język kaszubski – pr

język łemkowski – pp

język łemkowski – pr[/td]

[td]języki mniejszości narodowych – pr

wiedza o tańcu – pp

wiedza o tańcu – pr

historia muzyki – pp

historia muzyki – pr[/td]

[/tr]

[/tabela]

[tabela]

[tr]

[td]23 maja[/td]

[td]środa[/td]

[td]godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)

godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)[/td]

[/tabela]

Harmonogram ustnej matury 2018. Terminy egzaminów maturalnych

[tabela]

[tr]

[td]od 9 do 22 maja (oprócz 13 i 20 maja)[/td]

[td]język polski

języki mniejszości narodowych

język łemkowski

język kaszubski[/td]

[/tr]

[tr]

[td]od 5 do 25 maja (oprócz 6, 13 i 20 maja)[/td]

[td]języki obce nowożytne[/td]

[/tr]

[/tabela]

Maturzyści z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie twierdzą, że matura z historii na poziomie rozszerzonym była trudna. – Były rzeczy, które wymagały większej wiedzy niż taka podstawowa z podręczników – mówił Artur Lechowicz. Wypracowanie można było napisać m.in. o odzyskaniu wolności i niepodległości przez Polskę najpierw w roku 1918, a później w 1989.Do wyboru były też inne tematy. – Jeden z nich dotyczył polityki państw zaborczych po powstaniu styczniowym. Generalnie tegoroczna matura była trudniejsza niż wszystkie poprzednie – mówiła Basia, również z XIII LO. Maturzyści mogli też porównać warunki, na jakich Polska uzyskała niepodległość po 1918 i 1989 roku lub wykazać się wiedzą o Bliskim Wschodzie i Grecji.Po maturze z historii tutaj opublikujemy odpowiedzi i rozwiązania zadań. MATURA 2018 HISTORIA.Egzamin maturalny z historii ma formę pisemną i trwa 180 minut. Arkusz egzaminacyjny zawiera około 30 zadań. Jest tam także zadanie rozszerzonej odpowiedzi. Rozwiązując to zadanie, zdający powinien przygotować wypowiedź pisemną na jeden z pięciu podanych tematów.W szczególności zadania w arkuszu maturalnym z historii na poziomie rozszerzonym mają na celu sprawdzenie umiejętności z zakresu:Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych ‎przedmiotów. Z części pisemnej na poziomie rozszerzonym, przedmioty do wyboru to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia,, matematyka, język polski, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, język białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński jako języki mniejszości narodowej, język łemkowski jako język mniejszości etnicznej, język kaszubski jako język regionalny. Na maturze 2018 do wyboru są również języki na poziomie rozszerzonym albo na poziomie dwujęzycznym, do wyboru są: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski.Ponad 33,5 tys. maturzystów w Małopolsce rozpoczęło w piątek egzamin dojrzałości . Prawie 10,8 tys. z nich to maturzyści szkół krakowskich.Pośród wszystkich zdających w Małopolsce 6 tys. 784 osób to te, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz kolejny. Niektórzy, mając już świadectwo maturalne, chcą jednak w kolejnych latach poprawiać wyniki. Dla nich nie ma ograniczenia czasowego. - Natomiast zdający, którzy nie zaliczyli egzaminu maturalnego, mają 5-letni okres czasu na zaliczenie niezdanego egzaminu lub egzaminów. Po tym okresie, jeżeli nadal nie zaliczyli obowiązkowych egzaminów, przy kolejnej próbie podejścia do matury musieliby przystąpić od nowa do wszystkich egzaminów, a nie tylko do tych niezaliczonych – informuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie.Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 3 lipca br. Tego samego