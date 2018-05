Matura Matematyka 2018 poziom podstawowy. - Egzamin był o wiele prostszy niż w poprzednich latach, naprawdę strasznie łatwa matura - powiedzieli nam uczniowie po egzaminie. U nas ok. godz. 14 znajdziecie arkusze wraz z odpowiedziami z matury 2018 z matematyki.

Matura 2018 Matematyka: 25 zadań to zadania zamknięte, reszta - otwarte

Matura 2018 Matematyka podstawowa: graniastosłupy i stereometria

Matura z matematyki 2018: zadania otwarte

Matura z matematyki 2018: zadanie z daną statystyczną

Matura 2018 Matematyka: podstawowa: równania, ciągi, planimetria

Matura 2018 Matematyka podstawowa Odpowiedzi, Rozwiązania, Arkusz CKE

I grupa zawiera zadania zamknięte. Dla każdego z tych zadań są podane cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Każde zadanie z tej grupy jest punktowane w skali 0–1. Zdający wskazuje właściwą odpowiedź, zaznaczając swoją

decyzję na karcie odpowiedzi.

II grupa zawiera zadania otwarte krótkiej odpowiedzi. Zdający podaje krótkie uzasadnienie swojej odpowiedzi. Zadania z tej grupy punktowane są w skali 0–2.

III grupa zawiera zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi. Zadania te wymagają starannego zaplanowania strategii rozwiązania oraz przedstawienia sposobu rozumowania i są punktowane w skali 0–4, 0–5 albo 0–6.

Matura 2018 Matematyka podstawowa: Odpowiedzi i Rozwiązania

Matura MATEMATYKA 2018: wzory matematyczne, rozwiązywanie arkuszy w całości

Matura MATEMATYKA PODSTAWOWA 2018. Sprawdź, jakie zadania pojawiły się w poprzednich latach

Matura 2018 Matematyka: zadania zamknięte i otwarte

Harmonogram pisemnej matury 2018. Terminy egzaminów maturalnych

[tabela]

[tr]

[td]Data[/td]

[td]Dzień[/td]

[td]Godzina 9[/td]

[td]Godzina 14[/td]

[/tr]

[tr]

[td]4 maja[/td]

[td]piątek[/td]

[td]język polski pp[/td]

[td]język polski pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]7 maja[/td]

[td]poniedziałek [/td]

[td]matematyka – pp[/td]

[td]język łaciński i kultura antyczna – pp język łaciński i kultura antyczna – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]8 maja[/td]

[td]wtorek[/td]

[td]język angielski – pp[/td]

[td]język angielski – pr

język angielski – dwujęzyczna[/td]

[/tr]

[tr]

[td]9 maja[/td]

[td]środa[/td]

[td]matematyka – pr[/td]

[td]filozofia – pp

filozofia – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]10 maja[/td]

[td]czwartek[/td]

[td]biologia – pp

biologia – pr[/td]

[td]historia sztuki – pphistoria sztuki – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]11 maja[/td]

[td]piątek[/td]

[td]wiedza o społeczeństwie – ppwiedza o społeczeństwie – pr[/td]

[td]informatyka – ppinformatyka – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]14 maja[/td]

[td]poniedziałek[/td]

[td]fizyka i astronomia – pp fizyka i astronomia / fizyka – pr[/td]

[td]geografia – pp

geografia – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]15 maja[/td]

[td]wtorek[/td]

[td]język niemiecki – pp[/td]

[td]język niemiecki – pr

język niemiecki – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]17 maja[/td]

[td]czwartek[/td]

[td]język rosyjski – pp[/td]

[td]język rosyjski – pr

język rosyjski – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]18 maja[/td]

[td]piątek[/td]

[td]język francuski – pp[/td]

[td]język francuski – pr

język francuski – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]21 maja[/td]

[td]poniedziałek[/td]

[td]język hiszpański – pp[/td]

[td]język hiszpański – pr

język hiszpański – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]22 maja[/td]

[td]wtorek[/td]

[td]język włoski – pp[/td]

[td]język włoski – pr

język włoski – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]23 maja[/td]

[td]środa[/td]

[td]języki mniejszości narodowych – pp

język kaszubski – pp

język kaszubski – pr

język łemkowski – pp

język łemkowski – pr[/td]

[td]języki mniejszości narodowych – pr

wiedza o tańcu – pp

wiedza o tańcu – pr

historia muzyki – pp

historia muzyki – pr[/td]

[/tr]

[/tabela]

[tabela]

[tr]

[td]23 maja[/td]

[td]środa[/td]

[td]godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)

godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)[/td]

[/tabela]

Harmonogram ustnej matury 2018. Terminy egzaminów maturalnych

[tabela]

[tr]

[td]od 9 do 22 maja (oprócz 13 i 20 maja)[/td]

[td]język polski

języki mniejszości narodowych

język łemkowski

język kaszubski[/td]

[/tr]

[tr]

[td]od 5 do 25 maja (oprócz 6, 13 i 20 maja)[/td]

[td]języki obce nowożytne[/td]

[/tr]

[/tabela]

Maturzyści mieli do rozwiązania 34 zadania w ciągu 170 minut. Ale niektórym wystarczyło na to nieco ponad półtorej godziny. Po godzinie i 40 minutach wyszedł z egzaminu Tomasz Dyngosz z klasy o profilu matematyczno-fizycznym w VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.- Egzamin był o wiele prostszy niż w poprzednich latach, naprawdę strasznie łatwa matura. Próbne też były o wiele cięższe – mówił nam 19-latek, który zamierza studiować fizykę techniczną na AGH, a następnie marzy mu się praca w ośrodku badawczym (jak np. CERN w pobliżu Genewy) i doktorat.- Wydaje mi się, że matura objęła wszystkie działy matematyki, ale zadania były trywialne – dodawał krakowski maturzysta. Jako przykład podał zadanie, w którym po prostu trzeba było rozwiązać jedną nierówność. - Zadanie chyba za trzy punkty, które zajęło mi dosłownie niecałą minutę – relacjonował Tomasz Dyngosz.25 zadań to zadania zamknięte, reszta – otwarte. Spośród sprawiających ewentualnie więcej trudności Tomasz wymienia zadanie, w którym był podany graniastosłup, jego pole całkowite i informacja, że pole podstawy wynosi jedną trzecią powierzchni pola bocznego. Należało obliczyć objętość tego graniastosłupa. Trudność polegała na tym, że... trzeba się było dużo naliczyć.Nie zabrakło na maturze stereometrii, były różne równania, funkcje wykładnicze, logarytmy, statystyka. Nie trzeba było mieć głowy pełnej wzorów. Wszystkie wzory były w tablicach, które zdający mieli do dyspozycji, trzeba było tylko umieć je znaleźć.Z otwartych zadań maturzyści wspominają np. to z geometrii analitycznej. Były podane dwa punkty i należało wyznaczyć trzeci punkt wierzchołka trójkąta, wiedząc, że leży na odpowiedniej prostej, która tworzy kąt prosty z drugim odcinkiem. - To nie było wyzwanie – stwierdza jednak maturzysta z klasy z rozszerzoną matematyką.Było też jedno zaskakujące zadanie – z daną statystyczną. - Dziwną, której nigdy w życiu na oczy nie widziałem. Ale otwieram karty wzorów, jest wzór, wstawia się dwie liczby i jest wynik. Tak działa matura z podstawy – kwitował jeden z krakowskich maturzystów, z którym rozmawialiśmy. - Dało się rozwiązać w półtorej godziny. Mnie się już znudziło sprawdzanie i wyszedłem - dodawał.Maturę z matematyki na poziomie podstawowym obecnie zdają wszyscy maturzyści.[cyt color=#000000]Na poziomie podstawowym uczniowie mają do rozwiązania 25 zadań zamkniętych. Może pojawić się każde zagadnienie przerabiane w trakcie nauki. Na pewno będą to równania, ciągi, planimetria, trygonometria, funkcja kwadratowa, kąty wpisane w okrąg.[/cyt]Matura z matematyki, jako przedmiotu obowiązkowego, jest zdawana na poziomie podstawowym. Jeśli matematyka została wybrana jako przedmiot dodatkowy, egzamin jest zdawany również na poziomie rozszerzonym. Zadania egzaminacyjne z matematyki mogą na obu poziomach mieć formę zamkniętą lub otwartą.[g]13133378[/g][cyt color=#000000]- W ostatnich tygodniach warto skrupulatnie zapoznać się z zestawem wzorów matematycznych, z którego uczniowie będę mogli korzystać podczas egzaminu - mówi Marta Więcławska, nauczycielka MathRiders. [/cyt]- Są one dodatkową pomocą dla maturzystów, ale tylko pod warunkiem, że będą wiedzieli jak znaleźć w nich potrzebne informacje. Z moich obserwacji wynika również, że w ostatnich dniach niezwykle ważne jest rozwiązywanie testów w całości, bez zbędnych przerw. Zwracam na to uwagę, ponieważ wielu nastolatków ma problemy z koncentracją przez dłuższy czas. Dlatego w ostatnich dniach warto usiąść w spokojnym miejscu, "odłączyć się" od elektronicznych zabawek i odtworzyć jak najbardziej realne warunki właściwego egzaminu.[g]13133378[/g]Maturzyści w ubiegłym roku mieli do rozwiązania 34 zadania. Poziom podstawowy z matury z matematyki był prosty - oceniali maturzyści zgodnie.W 25 zadaniach z- maturzyści mieli podane cztery odpowiedzi i z nich musieli wybrać poprawną. Reszta zadań była otwarta - wymagała od uczniów wytłumaczeń liczbowych, komentarza.Jeżeli już coś nastręczyło trudność maturzystom, to dwa ostatnie zadania. W jednym mieli obliczyć pole ostrosłupa, w drugim - policzyć pole trójkąta, tworzonego przez dwie proste. - W ostatnim i przedostatnim zadaniu wyszły brzydkie wyniki, pierwiastki, nieprzyjemne dla oka. Ale wszystkim wyszło to samo, więc teoretycznie powinny być poprawne.Bardzo dobrze poradzili sobie z odczytaniem współczynników z wykresu, obliczeniem miejsca zerowego funkcji liczbowej, nierównością kwadratową.