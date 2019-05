Matura MATEMATYKA 2019 Odpowiedzi CKE i rozwiązania zadań z matematyki! Sprawdź arkusz CKE

W ubiegłym roku podczas matury z matematyki na poziomie podstawowym maturzyści musieli wykonać 34 zadania, na których rozwiązanie mieli 170 minut. W sumie do zdobycia było 50 pkt.

Paweł Rykała podsumował: - Jeżeli ktoś nie jest nawet na poziomie nie matfizowym i myślał wyłącznie o zdaniu matury na poziomie podstawowym, to powinien być zadowolony z zadań. Pytania były proste z wyjątkiem jednego zadania dotyczącego obliczenia współrzędnych punktu.

- Skończyliśmy znacznie przed wyznaczonym terminem. Było więc sporo czasu na to, by wszystko jeszcze raz sprawdzić. Może nie każdy dał radę zrobić 100 procent zadań, ale myślę, że z połową z nich każdy powinien sobie poradzić - mówił Sebastian Zych.

Gabriela Salawa przyznała: - Nerwy przed maturą były większe dzień wcześniej niż przed samym egzaminem. Jak już zobaczyłam zadania, to poczułam spokój. Czasu też wystarczyło. Było go na tyle, że dwa razy zrobiłam całą maturę.

- Pytania były trochę trudniejsze niż w poprzednim roku, ale ogólnie można powiedzieć, że matura z matematyki była łatwa - mówiła Kaja Ruśkowska. - Najtrudniejsze było zadanie z geometrii analitycznej. Wychodziły dziwne wyniki, ułamki. A zawsze jak wynikiem jest ułamek, to się człowiek zastanawia czy jest dobrze czy nie - dodała.

Oznacza to, iż maturzyści powinni samodzielnie wykonać wszystkie działania i udowodnić swój tok rozumowania.

Terminy dodatkowych matur

Uczniowie, którzy otrzymali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie, będą go zdawać od 3 do 19 czerwca.

Terminy matur poprawkowych

Dla wszystkich uczniów, którym się nie powiodło i nie zdali jednego przedmiotu na poziomie podstawowym, przewidziane są następujące terminy poprawkowe:

część pisemna – 20 sierpnia

część ustna – 20-21 sierpnia.

Matura 2019 WYNIKI

Świadectwa z wynikami matur zostaną przekazane do szkół 4 lipca 2019 roku.

Uczniowie poprawiający maturę, o rezultatach dowiedzą się 11 września 2019 roku.

Maturzystom, przed przystąpieniem do egzaminu, na poprawę koncentracji i wzmocnienie czujności, polecamy zjedzenie kostki gorzkiej czekolady.