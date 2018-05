Matura Niemiecki 2018 rozszerzony Arkusz CKE, Odpowiedzi. Post na bloga na maturze z niemieckiego (MATURA NIEMIECKI 2018)

MATURA 2018 z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym rozpocznie się we wtorek, 14 maja o godzinie 14. Matura Niemiecki 2018 rozszerzony, odpowiedzi, arkusz cke.

Matura Niemiecki 2018 rozszerzony: arkusz CKE, odpowiedzi

Co należy zrobić, żeby zdać egzamin maturalny 2017?

Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej.

Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.

Przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

Matura Niemiecki 2018 podstawowy: Trzeba było napisać post na bloga o otwarciu centrum handlowego

Matura Niemiecki 2018 podstawowy

Matura Niemiecki 2018: Co pojawi się dziś na egzaminie maturalnym?

Matura z języka niemieckiego na poziomie podstawowym trwa 120 minut, czyli dwie godziny. Arkusz podzielony jest na cztery części:

rozumienie ze słuchu,

rozumienie tekstu pisanego,

znajomość środków językowych,

wypowiedź pisemna.

Matura Niemiecki 2018: Odpowiedzi, Wyniki

Harmonogram pisemnej matury 2018. Terminy egzaminów maturalnych

[tabela]

[tr]

[td]Data[/td]

[td]Dzień[/td]

[td]Godzina 9[/td]

[td]Godzina 14[/td]

[/tr]

[tr]

[td]4 maja[/td]

[td]piątek[/td]

[td]język polski pp[/td]

[td]język polski pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]7 maja[/td]

[td]poniedziałek [/td]

[td]matematyka – pp[/td]

[td]język łaciński i kultura antyczna – pp język łaciński i kultura antyczna – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]8 maja[/td]

[td]wtorek[/td]

[td]język angielski – pp[/td]

[td]język angielski – pr

język angielski – dwujęzyczna[/td]

[/tr]

[tr]

[td]9 maja[/td]

[td]środa[/td]

[td]matematyka – pr[/td]

[td]filozofia – pp

filozofia – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]10 maja[/td]

[td]czwartek[/td]

[td]biologia – pp

biologia – pr[/td]

[td]historia sztuki – pphistoria sztuki – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]11 maja[/td]

[td]piątek[/td]

[td]wiedza o społeczeństwie – ppwiedza o społeczeństwie – pr[/td]

[td]informatyka – ppinformatyka – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]14 maja[/td]

[td]poniedziałek[/td]

[td]fizyka i astronomia – pp fizyka i astronomia / fizyka – pr[/td]

[td]geografia – pp

geografia – pr[/td]

[/tr]

[tr]

[td]15 maja[/td]

[td]wtorek[/td]

[td]język niemiecki – pp[/td]

[td]język niemiecki – pr

język niemiecki – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]17 maja[/td]

[td]czwartek[/td]

[td]język rosyjski – pp[/td]

[td]język rosyjski – pr

język rosyjski – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]18 maja[/td]

[td]piątek[/td]

[td]język francuski – pp[/td]

[td]język francuski – pr

język francuski – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]21 maja[/td]

[td]poniedziałek[/td]

[td]język hiszpański – pp[/td]

[td]język hiszpański – pr

język hiszpański – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]22 maja[/td]

[td]wtorek[/td]

[td]język włoski – pp[/td]

[td]język włoski – pr

język włoski – dj[/td]

[/tr]

[tr]

[td]23 maja[/td]

[td]środa[/td]

[td]języki mniejszości narodowych – pp

język kaszubski – pp

język kaszubski – pr

język łemkowski – pp

język łemkowski – pr[/td]

[td]języki mniejszości narodowych – pr

wiedza o tańcu – pp

wiedza o tańcu – pr

historia muzyki – pp

historia muzyki – pr[/td]

[/tr]

[/tabela]

[tabela]

[tr]

[td]23 maja[/td]

[td]środa[/td]

[td]godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)

godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)[/td]

[/tabela]

Harmonogram ustnej matury 2018. Terminy egzaminów maturalnych

[tabela]

[tr]

[td]od 9 do 22 maja (oprócz 13 i 20 maja)[/td]

[td]język polski

języki mniejszości narodowych

język łemkowski

język kaszubski[/td]

[/tr]

[tr]

[td]od 5 do 25 maja (oprócz 6, 13 i 20 maja)[/td]

[td]języki obce nowożytne[/td]

[/tr]

[/tabela]

Przystępujący do egzamin maturalnego z języka niemieckiego będą mieli do rozwiązania zadania wymagające rozumienia tekstu słuchanego i czytanego, znajomości gramatyki oraz musieli napisać wypracowanie. Język niemiecki jest drugim najczęściej wybieranym językiem obcym na maturze (oczywiście po angielskim).Według maturzystów z XIII LO w Krakowie, matura z języka niemieckiego na poziomie podstawowym była łatwa. Z niecierpliwością czekają do godz. 14, kiedy będą się zmagać z rozszerzeniem. - Trzeba było napisać post na bloga o otwarciu centrum handlowego. Opisać, jak wygląda, czego w nim brakuje i jak tanio zrobić w nim zakupy - powiedziała nam Natalia. - Bardziej stresuję się egzaminem na poziomie rozszerzonym - dodaje.Problemu nie miała też Agnieszka Szwed. - Czytanka była o chłopaku, który został dyplomatą i o tym, jak do tego doszedł - mówiła tuż po wyjściu z sali. Skończyła pisanie pół godziny przed czasem. Również będzie zdawać język niemiecki na poziomie rozszerzonym.Maturzyści rozwiązują zadania z rozumienia tekstu słuchanego (Hörverstehen) i czytanego (Leseverstehen). Co pojawi się dziś na egzaminie maturalnym? Które zadania sprawią najwięcej kłopotu? Na jaki temat trzeba będzie napisać wypracowanie?Każdy uczeń, aby zdać maturę będzie musiał uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych (język polski, język obcy, matematyka). Wynik uzyskany z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie będzie miał wpływu na zaliczenie matury, a jedynie będzie brany pod uwagę podczas rekrutacji na studia.