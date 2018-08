Matura poprawkowa 2018. We wtorek, 21 sierpnia, maturzyści, którym nie udało się zdać matury 2018, będą mieli okazję przystąpić do testu jeszcze raz. Arkusze oraz odpowiedzi z matury poprawkowej 2018 znajdziecie po zakończonym egzaminie maturalnym na naszej stronie.

Matura poprawkowa 2018. Egzaminy pisemne rozpoczną się o godz. 9

Matura poprawkowa 2018. Najwięcej maturzystów będzie poprawiać matematykę

Prawo udziału w tej sesji poprawkowej przysługuje tym, którzy w maju (lub w dodatkowym terminie w czerwcu) przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.Aby uczeń mógł przystąpić do poprawki z jednego niezdanego przedmiotu obowiązkowego, musiał złożyć pisemne oświadczenie do dyrektora szkoły, którą ukończył lub - jeśli placówka została zlikwidowana - do dyrektora OKE.Osoby, które oblały więcej egzaminów, mogą zdawać je ponownie w maju przyszłego roku. Na poprawienie matury uczniowie mają pięć lat, licząc od października roku, w którym przystępowali do niej po raz piewszy. Później muszą zdawać ją od początku.Egzaminy pisemne młodzież będzie zdawać w macierzystych szkołach. Również w tych placówkach w środę rozpoczną się poprawki ustne.Na sierpniową sesję składa się wtorkowy egzamin pisemny oraz egzaminy ustne. Zdecydowana większość poprawkowiczów przyjdzie do szkoły, aby poprawiać matematykę.Arkusze i odpowiedzi z wtorkowego egzaminu poprawkowego szukajcie po egzaminie na naszej stronie: gazetakrakowska.plArkusze z wtorkowego egzaminu poprawkowego na naszej stronie po jego zakończeniu.

