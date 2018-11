Matura próbna MATEMATYKA PODSTAWOWA 2018 Operon. Pytania nie zaskoczył

Matura próbna Operon 2018 MATEMATYKA podstawowa, rozszerzona. Odpowiedzi, pytania, arkusze z matematyki

Matura próbna MATEMATYKA PODSTAWOWA 2018 Operon. Odpowiedzi, Zadania, Arkusze 21 11 2018

Próbną maturę z matematyki pisali w środę w Krakowie m.in. uczniowie IV Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królów Polskich przy ul. Basztowej 17 oraz Zespołu Szkół Chemicznych z ul. Krupniczej 44: klasy XXVI Liceum Ogólnokształcącego oraz klasy Technikum Chemicznego i Ochrony Środowiska nr 3.

- Wybieram się na studia techniczne, matura z matematyki jest więc podstawą. Matura próbna była dość trudna, ale intuicyjna. Można było się dopatrzyć rzeczy, które naprowadzają na wynik – przyznał Adrian Kazimirek, który przygotowuje się do studiów na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Chemia i Analityka Przemysłowa. - Najwięcej problemu sprawiło mi ostatnie zadanie. Trzeba było obliczyć objętość ostrosłupa. Nad tym zadania spędziłem dobrą godzinę, a rozwiązanie poprzednich zajęło mi około 40 minut – dodał.

- Dobrze, że są takie próbne matury. Można się czegoś nauczyć i wyciągać wnioski w czym trzeba się jeszcze podszkolić. Największe trudności przyniosły zadania dotyczące kątów i wielokątów, wyliczenia sinusów i prawdopodobieństwa. Łatwiej radziłam sobie z logarytmami i potęgami – mówiła Weronika Wiśniewska z Technikum Chemicznego.

Licealiści z IV Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królów Polskich z ul. Basztowej podkreślali, że dobrze było się sprawdzić.

- Było dużo zadań, które przerabialiśmy, ale stres powodował, że nieraz czegoś się jednak zapomniało. Na szczęście była karta wzorów, która ułatwiała pracę. Bez niej mogłoby być różnie – mówiła Alexandra Grahl-Madsen.

Tomasz Kotula podkreślił: - Zapamiętałem jedno zadanie dotyczące kąta rozwartego. Zrobiłem je tylko dlatego, że mieliśmy tę kartę wzorów.

Alexandra Grahl-Madsen zaznaczyła: - Taka próbna matura przybliża nam czego możemy się spodziewać w maju. Bez takiego sprawdzianu przychodzilibyśmy na maturę cali zestresowani. A tak można poznań próbkę atmosfery jaka towarzyszy egzaminowi, zobaczyć jak zadania są konstruowane, sprawdzić jak rozłożyć czas na ich rozwiązanie.

Zadanie 2.

Wyrażenie log3 (log 30−log 3) jest równe:

Zadanie 4

Urząd skarbowy został zobowiązany do zwrotu podatku w wysokości 235,40 zł. Kwotę tę zaokrąglono

do pełnych dziesiątek złotych. Błąd względny tego zaokrąglenia wyrażony w procentach

wyniósł około:

Zadanie 11

Licealiści mieli do rozwiązania zadanie w którym wykres funkcji f ( x)=−3x przesunięto równolegle wzdłuż osi OX o dwie jednostki w prawo

i otrzymano wykres funkcji y= g( x)

Zadanie 13

Sumę n początkowych wyrazów ciągu (4, 6, 9,…) można obliczyć ze wzoru?

Zadanie 18

Obserwowana w laboratorium populacja bakterii podwaja swoją liczebność co 20 minut. Początkowa

liczba bakterii wynosiła K sztuk. Oznacza to, że po upływie n godzin liczebność

populacji wyniesie?

Zadanie 22

Średnia arytmetyczna zestawu liczb 5, 8, 1, 3, x, 8 wynosi 6. Mediana tego zestawu jest równa?

Zadanie 24

Kula o promieniu 6 cm i walec o wysokości równej 4,5 cm mają równe objętości. Średnica

podstawy walca ma długość?

Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem to akcja, w ramach której przeprowadzamy próbny egzamin maturalny dla uczniów liceów i techników w całej Polsce. Arkusze egzaminacyjne z 10 przedmiotów są opracowywane przez doświadczonych egzaminatorów, dzięki czemu umożliwiają rzetelne sprawdzenie wiedzy i przygotowanie do realiów prawdziwego egzaminu dojrzałości. Próbny egzamin organizujemy od 2007 roku. Co roku przystępuje do niego 70% uczniów z klas maturalnych - czytamy na stronie internetowej wydawnictwa Operon.

Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem pod honorowym patronatem Rady Języka Polskiego odbędzie się w dniach 20-23 listopada 2018 roku. Arkusze wraz z odpowiedziami zostaną udostępnione godzinę po egzaminie z danego przedmiotu.

Matura próbna z Operonem 2018/2019 - 20.11.2018 r.

9:00 - Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 minut)

14:00 - Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (180 minut)

Matura próbna z Operonem 2018/2019 - 21.11.2018 r.

9:00 - Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut)

14:00 - Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut)

Matura próbna z Operonem 2018/2019 - 22.11.2018 r.

9:00 - Egzamin z wybranego języka obcego na poziomie podstawowym (120 minut)

14:00 - Egzamin z wybranego języka obcego na poziomie rozszerzonym (150 minut)

Matura próbna z Operonem 2018/2019 - 23.11.2018 r.