Próbną maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym pisali w środę w Krakowie m.in. uczniowie IV Zespołu Szkół Chemicznych z ul. Krupniczej 44: klasy XXVI Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Chemicznego i Ochrony Środowiska nr 3.

- Wybrałam matematykę na poziomie rozszerzonym, bo lubię ten przedmiot i dobrze mi idzie jego nauka. Do tego chciałabym się dostać na studia techniczne, matematyka się więc liczy – mówiła Joanna Rybarczyk z Technikum Chemicznego. Przyznała, że w porównaniu z próbną maturą z matematyki, ta na poziomie rozszerzonym była trudniejsza.

- Zadań było mniej, ale były cięższe. Jednego nawet nie zaczęłam rozwiązywać. Pytanie dotyczyło ostrosłupa, a jeszcze tego nie omawialiśmy w szkole. Zdarzały się też jednak łatwe zadania. Z tych zagadnień, które przerabialiśmy, zrobiłam prawie wszystkie zadania – dodała.

- Namęczyłam się dziś – przyznała Anna Komenda, także uczennica technikum. - Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym jest trudniejsza. A na głównej maturze poprzeczka pewnie będzie zawieszona jeszcze wyżej – dodała.

Anna Komenda chciałaby studiować na Politechnice Krakowskiej technologię chemiczną. Z próbnej matury zapamiętała, że szczególnie trudne było zadanie o zależności między kołem a parabolą.

- To było za ciężkie. Może dałoby się wszystko lepiej rozwiązać, gdyby było jeszcze więcej czasu. Tradycyjnie najtrudniejsze były pytania z geometrii – mówiła Anna Komenda. - Ale można powiedzieć, że żadne zadanie na świecie nie jest trudne, problem tkwi w tym, żeby jak najwięcej zadań przerobić, a wtedy wszystko staje się proste. Po próbnej maturze już wiem, że trzeba będzie poćwiczyć geometrię i powtórzę sobie granice ciągów. W ogóle nie ruszyłam zadań z rachunku prawdopodobieństwa, bo tego jeszcze nie przerabialiśmy.

Matura próbna matematyka rozszerzona Operon 2018. Arkusze, Zadania, Rozwiązania MATEMATYKA ROZSZERZONA



Tak było na maturze podstawowej z matematyki z wydawnictwem Operon

Pytania nie zaskoczyły licealistów. - Byliśmy dość dobrze przygotowani do tego typu zadań. Myślę więc, że nie poszło tragicznie. Bardzo dużo było geometrii, tego się nie spodziewałem. To są zadania bardziej złożone, wymagają dużo większej koncentracji i jeżeli jej zabraknie, to może się powinąć noga na jednym z etapów – komentował Krzysztof Kowalczyk z XXVI LO.

Licealiści z IV Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królów Polskich z ul. Basztowej podkreślali, że dobrze było się sprawdzić.

- Było dużo zadań, które przerabialiśmy, ale stres powodował, że nieraz czegoś się jednak zapomniało. Na szczęście była karta wzorów, która ułatwiała pracę. Bez niej mogłoby być różnie – mówiła Alexandra Grahl-Madsen.

Tomasz Kotula podkreślił: - Zapamiętałem jedno zadanie dotyczące kąta rozwartego. Zrobiłem je tylko dlatego, że mieliśmy tę kartę wzorów.

Alexandra Grahl-Madsen zaznaczyła: - Taka próbna matura przybliża nam czego możemy się spodziewać w maju. Bez takiego sprawdzianu przychodzilibyśmy na maturę cali zestresowani. A tak można poznań próbkę atmosfery jaka towarzyszy egzaminowi, zobaczyć jak zadania są konstruowane, sprawdzić jak rozłożyć czas na ich rozwiązanie.

Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem to akcja, w ramach której przeprowadzamy próbny egzamin maturalny dla uczniów liceów i techników w całej Polsce. Arkusze egzaminacyjne z 10 przedmiotów są opracowywane przez doświadczonych egzaminatorów, dzięki czemu umożliwiają rzetelne sprawdzenie wiedzy i przygotowanie do realiów prawdziwego egzaminu dojrzałości. Próbny egzamin organizujemy od 2007 roku. Co roku przystępuje do niego 70% uczniów z klas maturalnych - czytamy na stronie internetowej wydawnictwa Operon.

Matura próbna z Operonem 2018/2019 - 20.11.2018 r.

9:00 - Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 minut)

14:00 - Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (180 minut)

Matura próbna z Operonem 2018/2019 - 21.11.2018 r.

9:00 - Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut)

14:00 - Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut)

Matura próbna z Operonem 2018/2019 - 22.11.2018 r.

9:00 - Egzamin z wybranego języka obcego na poziomie podstawowym (120 minut)

14:00 - Egzamin z wybranego języka obcego na poziomie rozszerzonym (150 minut)

Matura próbna z Operonem 2018/2019 - 23.11.2018 r.