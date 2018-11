Matura próbna Operon 2018: Biologia, Chemia, Fizyka (Arkusz, Odpowiedzi)

Matura próbna z Operonem 2018: przedmioty dodatkowe 9Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia)

W piątek, 23 listopada, uczniowie będą zdawać próbny egzamin maturalny z Operonem z wybranego przedmiotu dodatkowego. Zacznie się on o godzinie 9. Będzie trwać 180 minut. O godz. 13 na swojej stronie internetowej Operon udostępni arkusze oraz klucze odpowiedzi.

Matura próbna z Operonem 2018

- Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem to akcja, w ramach której przeprowadzamy próbny egzamin maturalny dla uczniów liceów i techników w całej Polsce. Arkusze egzaminacyjne z 10 przedmiotów są opracowywane przez doświadczonych egzaminatorów, dzięki czemu umożliwiają rzetelne sprawdzenie wiedzy i przygotowanie do realiów prawdziwego egzaminu dojrzałości. Próbny egzamin organizujemy od 2007 roku. Co roku przystępuje do niego 70 proc. uczniów z klas maturalnych. Aby wiernie oddać atmosferę egzaminu maturalnego, Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem odbywa się we wszystkich szkołach w tym samym terminie. W roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się w dniach 20-23 listopada i została objęta honorowym patronatem Rady Języka Polskiego - piszą pracownicy wydawnictwa Operon na swojej stronie internetowej.

Matura próbna Operon 2018: ważny sprawdzian

Próbny egzamin wydawnictwo Operon organizuje od 2007 roku. Co roku przystępuje do niego 70 proc. uczniów z klas maturalnych.

Projekt Wydawnictwa Pedagogicznego Operon jest bezpłatny dla uczniów liceów i techników w całej Polsce. Dzięki materiałom dostarczanym do szkół, łatwiejsze staje się sprawdzenie wiedzy maturzystów i przygotowanie ich do realiów prawdziwego egzaminu maturalnego.

Matura próbna z Operonem 2018/2019 - 20.11.2018 r.

9:00 - Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 minut)

14:00 - Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (180 minut)

Matura próbna z Operonem 2018/2019 - 21.11.2018 r.

9:00 - Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut)

14:00 - Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut)

Matura próbna z Operonem 2018/2019 - 22.11.2018 r.

9:00 - Egzamin z wybranego języka obcego na poziomie podstawowym (120 minut)

14:00 - Egzamin z wybranego języka obcego na poziomie rozszerzonym (150 minut)

Matura próbna z Operonem 2018/2019 - 23.11.2018 r.