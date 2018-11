Matura próbna Operon 2018 MATEMATYKA podstawowa. Prawdopodobieństwo na maturze z matematyki! Arkusz, Odpowiedzi

Matura próbna Operon 2018 MATEMATYKA. Zakończyła się próbna matura z Operonem z matematyki. Pytania z matury z matematykinie zaskoczyły licealistów. - Byliśmy dość dobrze przygotowani do tego typu zadań. Myślę więc, że nie poszło tragicznie. Bardzo dużo było geometrii, tego się nie spodziewałem. To są zadania bardziej złożone, wymagają dużo większej koncentracji i jeżeli jej zabraknie, to może się powinąć noga na jednym z etapów – komentował Krzysztof Kowalczyk z XXVI LO w Krakowie. O godz. 14 uczniowie przystąpią do matury z Operonem na poziomie rozszerzonym. Odpowiedzi, rozwiązania i arkusze dostępne będą dostępne w internecie po zakończeniu egzaminów.