Matura próbna Operon 2018 MATEMATYKA podstawowa: jakie były zadania na maturze z matematyki? 21.11.2018 (Arkusz, Odpowieszi)

Matura próbna z Operonem z matematyki: prawdopodobieństwo, logarytmy i potęgi

Próbną maturę z matematyki pisali w środę w Krakowie m.in. uczniowie IV Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królów Polskich przy ul. Basztowej 17 oraz Zespołu Szkół Chemicznych z ul. Krupniczej 44: klasy XXVI Liceum Ogólnokształcącego oraz klasy Technikum Chemicznego i Ochrony Środowiska nr 3.

- Dobrze, że są takie próbne matury. Można się czegoś nauczyć i wyciągać wnioski w czym trzeba się jeszcze podszkolić. Największe trudności przyniosły zadania dotyczące kątów i wielokątów, wyliczenia sinusów i prawdopodobieństwa. Łatwiej radziłam sobie z logarytmami i potęgami – mówiła Weronika Wiśniewska z Technikum Chemicznego.

Jej szkolni koledzy podkreślali, że w większości przypadków zadania nie były wielkim zaskoczeniem. Pojawiły się jednak pytania sprawiające trudność.

MATURA PRÓBNA Z OPERONEM 2018: MATEMATYKA

Matura próbna z Operonem z matematyki: trudna matura z matematyki

- Wybieram się na studia techniczne, matura z matematyki jest więc podstawą. Matura próbna była dość trudna, ale intuicyjna. Można było się dopatrzyć rzeczy, które naprowadzają na wynik – przyznał Adrian Kazimirek, który przygotowuje się do studiów na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Chemia i Analityka Przemysłowa. - Najwięcej problemu sprawiło mi ostatnie zadanie. Trzeba było obliczyć objętość ostrosłupa. Nad tym zadania spędziłem dobrą godzinę, a rozwiązanie poprzednich zajęło mi około 40 minut – dodał.

Krzysztof Plewa mówił natomiast: - Wybieram się na mechanikę na Akademii Górniczo-Hutniczej. Przygotowuję się więc głównie do matematyki. Nie było więc bardzo zaskakujących zadań. Ich rozwiązanie nie sprawiło mi problemu, poza geometrią, której jeszcze nie powtarzałem.

MATURA PRÓBNA OPERON 2018: MATEMATYKA - ZADANIA

Zadanie 2.

Wyrażenie log3 (log 30−log 3) jest równe:

Zadanie 4

Urząd skarbowy został zobowiązany do zwrotu podatku w wysokości 235,40 zł. Kwotę tę zaokrąglono

do pełnych dziesiątek złotych. Błąd względny tego zaokrąglenia wyrażony w procentach

wyniósł około:

Zadanie 11

Licealiści mieli do rozwiązania zadanie w którym wykres funkcji f ( x)=−3x przesunięto równolegle wzdłuż osi OX o dwie jednostki w prawo

i otrzymano wykres funkcji y= g( x)

Zadanie 13

Sumę n początkowych wyrazów ciągu (4, 6, 9,…) można obliczyć ze wzoru?

Zadanie 18

Obserwowana w laboratorium populacja bakterii podwaja swoją liczebność co 20 minut. Początkowa

liczba bakterii wynosiła K sztuk. Oznacza to, że po upływie n godzin liczebność

populacji wyniesie?

Zadanie 22

Średnia arytmetyczna zestawu liczb 5, 8, 1, 3, x, 8 wynosi 6. Mediana tego zestawu jest równa?

Zadanie 24

Kula o promieniu 6 cm i walec o wysokości równej 4,5 cm mają równe objętości. Średnica

podstawy walca ma długość?

Matura próbna z Operonem z matematyki: dużo geometrii

Pytania nie zaskoczyły licealistów. - Byliśmy dość dobrze przygotowani do tego typu zadań. Myślę więc, że nie poszło tragicznie. Bardzo dużo było geometrii, tego się nie spodziewałem. To są zadania bardziej złożone, wymagają dużo większej koncentracji i jeżeli jej zabraknie, to może się powinąć noga na jednym z etapów – komentował Krzysztof Kowalczyk z XXVI LO.

Licealiści z IV Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królów Polskich z ul. Basztowej podkreślali, że dobrze było się sprawdzić.

- Było dużo zadań, które przerabialiśmy, ale stres powodował, że nieraz czegoś się jednak zapomniało. Na szczęście była karta wzorów, która ułatwiała pracę. Bez niej mogłoby być różnie – mówiła Alexandra Grahl-Madsen.

Tomasz Kotula podkreślił: - Zapamiętałem jedno zadanie dotyczące kąta rozwartego. Zrobiłem je tylko dlatego, że mieliśmy tę kartę wzorów.

Alexandra Grahl-Madsen zaznaczyła: - Taka próbna matura przybliża nam czego możemy się spodziewać w maju. Bez takiego sprawdzianu przychodzilibyśmy na maturę cali zestresowani. A tak można poznań próbkę atmosfery jaka to

Matura próbna Operon 2018 MATEMATYKA: próba przed prawdziwą maturą

Już w środę uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce będą mieli okazję sprawdzić swoją gotowość do majowego egzaminu z matematyki podczas organizowanej przez wydawnictwo Operon próby generalnej.

Matura próbna Operon 2018 MATEMATYKA: ARKUSZ + ODPOWIEDZI

W kolejnych dniach uczniowie przystąpią do egzaminu z języka obcego oraz przedmiotów dodatkowych, takich jak: biologia, chemia, czy fizyka.

Matura próbna Operon 2018: ważny sprawdzian

Próbny egzamin wydawnictwo Operon organizuje od 2007 roku. Co roku przystępuje do niego 70 proc. uczniów z klas maturalnych.

Projekt Wydawnictwa Pedagogicznego Operon jest bezpłatny dla uczniów liceów i techników w całej Polsce. Dzięki materiałom dostarczanym do szkół, łatwiejsze staje się sprawdzenie wiedzy maturzystów i przygotowanie ich do realiów prawdziwego egzaminu maturalnego.

Matura próbna z Operonem 2018/2019 - 20.11.2018 r.

9:00 - Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 minut)

14:00 - Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (180 minut)

Matura próbna z Operonem 2018/2019 - 21.11.2018 r.

9:00 - Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut)

14:00 - Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut)

Matura próbna z Operonem 2018/2019 - 22.11.2018 r.

9:00 - Egzamin z wybranego języka obcego na poziomie podstawowym (120 minut)

14:00 - Egzamin z wybranego języka obcego na poziomie rozszerzonym (150 minut)

Matura próbna z Operonem 2018/2019 - 23.11.2018 r.