Matura próbna Operon 2018 matematyka rozszerzona ARKUSZE, ZADANIA

Próbną maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym pisali w środę w Krakowie m.in. uczniowie IV Zespołu Szkół Chemicznych z ul. Krupniczej 44: klasy XXVI Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Chemicznego i Ochrony Środowiska nr 3.

- Wybrałam matematykę na poziomie rozszerzonym, bo lubię ten przedmiot i dobrze mi idzie jego nauka. Do tego chciałabym się dostać na studia techniczne, matematyka się więc liczy – mówiła Joanna Rybarczyk z Technikum Chemicznego. Przyznała, że w porównaniu z próbną maturą z matematyki, ta na poziomie rozszerzonym była trudniejsza.

- Zadań było mniej, ale były cięższe. Jednego nawet nie zaczęłam rozwiązywać. Pytanie dotyczyło ostrosłupa, a jeszcze tego nie omawialiśmy w szkole. Zdarzały się też jednak łatwe zadania. Z tych zagadnień, które przerabialiśmy, zrobiłam prawie wszystkie zadania – dodała.

- Namęczyłam się dziś – przyznała Anna Komenda, także uczennica technikum. - Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym jest trudniejsza. A na głównej maturze poprzeczka pewnie będzie zawieszona jeszcze wyżej – dodała.

Anna Komenda chciałaby studiować na Politechnice Krakowskiej technologię chemiczną. Z próbnej matury zapamiętała, że szczególnie trudne było zadanie o zależności między kołem a parabolą.

- To było za ciężkie. Może dałoby się wszystko lepiej rozwiązać, gdyby było jeszcze więcej czasu. Tradycyjnie najtrudniejsze były pytania z geometrii – mówiła Anna Komenda. - Ale można powiedzieć, że żadne zadanie na świecie nie jest trudne, problem tkwi w tym, żeby jak najwięcej zadań przerobić, a wtedy wszystko staje się proste. Po próbnej maturze już wiem, że trzeba będzie poćwiczyć geometrię i powtórzę sobie granice ciągów. W ogóle nie ruszyłam zadań z rachunku prawdopodobieństwa, bo tego jeszcze nie przerabialiśmy.

Matura próbna Operon 2018/2019 MATEMATYKA PODSTAWOWA**

Próbną maturę z matematyki na poziomie podstawowym pisali w środę w Krakowie m.in. uczniowie IV Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królów Polskich przy ul. Basztowej 17 oraz Zespołu Szkół Chemicznych z ul. Krupniczej 44: klasy XXVI Liceum Ogólnokształcącego oraz klasy Technikum Chemicznego i Ochrony Środowiska nr 3.

Licealiści z IV Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Królów Polskich z ul. Basztowej podkreślali, że dobrze było się sprawdzić.

- Było dużo zadań, które przerabialiśmy, ale stres powodował, że nieraz czegoś się jednak zapomniało. Na szczęście była karta wzorów, która ułatwiała pracę. Bez niej mogłoby być różnie – mówiła Alexandra Grahl-Madsen.

Tomasz Kotula podkreślił: - Zapamiętałem jedno zadanie dotyczące kąta rozwartego. Zrobiłem je tylko dlatego, że mieliśmy tę kartę wzorów.

Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem to akcja, w ramach której przeprowadzamy próbny egzamin maturalny dla uczniów liceów i techników w całej Polsce. Arkusze egzaminacyjne z 10 przedmiotów są opracowywane przez doświadczonych egzaminatorów, dzięki czemu umożliwiają rzetelne sprawdzenie wiedzy i przygotowanie do realiów prawdziwego egzaminu dojrzałości. Próbny egzamin organizujemy od 2007 roku. Co roku przystępuje do niego 70% uczniów z klas maturalnych - czytamy na stronie internetowej wydawnictwa Operon.