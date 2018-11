Matura próbna Operon 2018 POLSKI podstawowy, rozszerzony 20.11.2018 Odpowiedzi, pytania, arkusze z matury z polskiego

Matura próbna Operon 2018 POLSKI PODSTAWOWY, ROZSZERZONY: próba przed prawdziwą maturą

Już we wtorek uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce mieli okazję sprawdzić swoją gotowość do majowego egzaminu podczas organizowanej przez wydawnictwo Operon próby generalnej.

Zmagania rozpoczęły się tradycyjnie od arkusza z pytaniami z języka polskiego. 20 listopada o godzinie 9 rozpoczęłą się próbna matura z Operonem z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Matura próbna Operon 2018 polski podstawowy: co było?

Uczniowie części krakowskich szkół średnich we wtorek piszą próbne egzaminy maturalne. Biorą udział w ogólnopolskiej akcji Próbna Matura z Operonem, prowadzonej w całym kraju przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.

W Krakowie w tych próbnych egzaminach testują swoją wiedzę m.in. uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych z ul. Krupniczej: trzy klasy XXVI Liceum Ogólnokształcącego oraz cztery klasy Technikum Chemicznego i Ochrony Środowiska nr 3.

Tomasz Marć z Technikum Chemicznego, z klasy kształcącej techników analityków, wybrał na próbnej maturze z polskiego pisanie rozprawki na temat: „Bunt – siła twórcza czy destrukcyjna?”. Trzeba było napisać ją, odwołując się do podanego fragmentu „Antygony” Sofoklesa, opisującego moment, w którym spotyka ją Kreon, a także do innych, wybranych przez siebie dzieł.

- Starałem się udowodnić, że bunt to jest siła twórcza, mimo jego destrukcyjnej natury w czasie, kiedy trwa. Odwołałem się do „Reduty Ordona” i „Pana Tadeusza” Mickiewicza – mówił nam Tomasz, który w przyszłości chciałby zostać prawnikiem.

Matura próbna Operon 2018 polski podstawowy: rozprawka i inne

Również Ania Komenda z tego technikum wybrała rozprawkę i przekonywała w niej, że bunt ma moc sprawczą. Odniosła się w swojej pracy do mitu o Prometeuszu i „Ferdydurke”. - Temat rozprawki był dosyć przyjemny i prosty. Na pewno każdy mógł wyrazić siebie, a wiele lektur mogło pomóc w jej napisaniu – mówiła nam 19-latka, która chciałaby po maturze kontynuować naukę na studiach na Politechnice Krakowskiej, na kierunku technologia chemiczna.

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości zainspirowała inną autorkę maturalnej rozprawki - Paulinę Paszczę z XXVI LO w Krakowie. Odwołała się ona w swojej pracy do „Szewców” Witkacego, a jednocześnie ogólnie do tego, że dzięki buntowi Polska odzyskała niepodległość. Paulina pisała próbną maturę około dwie i pół godziny, więc skończyła krótko przed czasem (egzamin trwał 170 minut).

Zdecydowanie mniej maturzystów wybrało zamiast rozprawki interpretację wiersza. Część zdających komentowała, że był dla nich niezrozumiały. Chodzi o wiersz współczesnego poety Pawła Marcinkiewicza pt. „Czarny anioł biały anioł”.

Matura próbna Operon 2018 polski podstawowy: wiersz i wypracowanie

Do wyjątków należał Piotr Martynus z Technikum Chemicznego, który postanowił zmierzyć się z wierszem. - Ze względu na tytuł można by się w pierwszym momencie doszukiwać tego, że w utworze chodzi o ścieranie się sił pozytywnych i negatywnych, dobra i zła. Ale po głębszym wczytaniu się uznałem, że chodziło w nim o żywot ludzki, to, co przeżywa każdy człowiek, co go spotyka. Życie, zabawa obrazowana przez wino, śmierć określona jako „popiół” - relacjonował 19-latek. - Czy słusznie postawiłem tezę interpretacyjną, dowiem się po sprawdzeniu egzaminu. Ale myślę, że wolne rozważanie na temat wiersza też będzie zaliczone – stwierdził Piotr, który planuje po technikum studiować psychologię na UJ.

Ponadto maturzyści mieli na tym próbnym egzaminie zadania m.in. dotyczące zrozumienia treści przytoczonego tekstu.

Pojawił się tekst o makaronizmach, słowotwórstwie, języku specyficznym dla danych zawodów i problemie naleciałości z języka angielskiego w tym zawodowym slangu. Trzeba było m.in. streścić ten tekst, zawrzeć wszystko, co najważniejsze w 40-60 słowach. Jak komentują uczniowie, streszczenia są zawsze ciężkie – problem sprawia zmieszczenie się w tak małej liczbie słów. Należało też wskazać, do którego fragmentu z twórczości Mickiewicza nawiązała autorka tego tekstu.

Pośród zapamiętanych zadań krakowscy maturzyści wymieniają np. to, w którym trzeba było podany zwrot zapisać w innych słowach, zastąpić go innym o synonimicznym znaczeniu. Takim zwrotem była np. „umoralniająca przypowieść”.

Uczniowie zgodnie stwierdzają, że przed tą już prawdziwą maturą będą musieli nadrobić zaległości w lekturach, a także doszlifować swoją znajomość środków językowych.

Zadanie 1

Na podstawie tekstu Michała Rusinka "Wyałtsorsowanie" trzeba było odpowiedzieć na m.in. pytania:

- Dlaczego zawodowcy tworzą swój profesjolekt? Sformułuj dwa argumenty na podstawie tekstu.

- Zapisz wyraz podstawowy, od którego powstała podana w tabeli formacja słowotwórcza. Skorzystaj

z wyjaśnienia zawartego w tekście.

- Określ, jak Michał Rusinek ocenia – pozytywnie czy negatywnie – szerzenie się zapożyczeń we

współczesnym języku zawodowym. Zacytuj zdanie lub jego fragment, który uzasadnia twoją

odpowiedź.

Zadanie 2

Kolejnym tekstem był "Poetyka wielkiego aforyzmu" Anny Kamieńskiej

Po przeczytaniu tekstu należało m.in. ocenić prawdziwość podanych zdań

Zadanie 3. (0–50)

Wybierz jeden temat i napisz wypracowanie.

Temat 1. Bunt – siła destrukcyjna czy twórcza? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie,

odwołując się do fragmentu Antygony Sofoklesa oraz innych tekstów kultury. Twoja praca powinna

liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Temat 2. Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca

powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

W kolejnych dniach uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki, języka obcego oraz przedmiotów dodatkowych, takich jak: biologia, chemia, czy fizyka.

Matura 2018 z j. polskiego. Jakie będą pytania i tematy?

Na oficjalnej maturze 2018 z języka polskiego na poziomie podstawowym maturzyści zmierzyli się z testem i wypracowaniem. Większość zdających wybrała rozprawkę z „Lalki” Bolesława Prusa. Maturzyści oceniają, że pierwszy egzamin nie był trudny - łatwiejszy od próbnej matury. Ale było zaskoczenie.

- Mieliśmy „Lalkę”. Tego się nie spodziewaliśmy. Obstawialiśmy albo „Dziady”, albo „Wesele”, bo w tym roku przypada 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, więc myśleliśmy, że na maturze będzie coś narodowo-wyzwoleńczego - mówiła nam Tamara Filiks z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. To samo usłyszeliśmy od Grzegorza Wojciechowskiego z II LO w Chrzanowie - z racji rocznicy spodziewał się „Dziadów” lub „Pana Tadeusza”.

W poprzednich latach na próbnej maturze z Operonem uczniowie musieli wykazać się m.in. znajomością "Lalki" Bolesława Prusa. Musieli także napisać rozprawkę na temat "Wola człowieka czy niekontrolowane siły decydują o losie ludzkim?" lub dokonać interpretacji wiersza poetki z USA Elizabeth Bishop: "Ta jedna sztuka".

Matura próbna Operon 2018: ważny sprawdzian

Próbny egzamin wydawnictwo Operon organizuje od 2007 roku. Co roku przystępuje do niego 70 proc. uczniów z klas maturalnych.

Projekt Wydawnictwa Pedagogicznego Operon jest bezpłatny dla uczniów liceów i techników w całej Polsce. Dzięki materiałom dostarczanym do szkół, łatwiejsze staje się sprawdzenie wiedzy maturzystów i przygotowanie ich do realiów prawdziwego egzaminu maturalnego.

Matura próbna z Operonem 2018/2019 - 20.11.2018 r.

9:00 - Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (170 minut)

14:00 - Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (180 minut)

Matura próbna z Operonem 2018/2019 - 21.11.2018 r.

9:00 - Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (170 minut)

14:00 - Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (180 minut)

Matura próbna z Operonem 2018/2019 - 22.11.2018 r.

9:00 - Egzamin z wybranego języka obcego na poziomie podstawowym (120 minut)

14:00 - Egzamin z wybranego języka obcego na poziomie rozszerzonym (150 minut)

Matura próbna z Operonem 2018/2019 - 23.11.2018 r.