W piątek, 4 maja, maturzyści będą pisać język polski - od godz. 9 część podstawową i od godz. 14 część rozszerzoną. Znamy również terminy matur ustnych. Rozpoczną się 9 maja a zakończą 22 maja. Jak będzie wyglądać matura ustna z języka polskiego? PYTANIA NA MATURZE USTNEJ Z POLSKIEGO będą się powtarzać, dlatego warto sprawdzać, jakie TEMATY PYTANIA Z POLSKIEGO pojawiły się danego dnia w zestawach.

Matura ustna Polski 2018: jedno pytanie z puli 32 zagadnień

Matura ustna z języka polskiego 2018. 15 minut na przygotowanie

Ustna matura z polskiego. Tematy i zagadnienia z ubiegłych lat

Jakie funkcje pełnią symbole w tekstach kultury. Odwołać się do fragmentu "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, całego utworu i innych tekstów kultury.

Zazdrość w literaturze w oparciu o fraszkę Jana Kochanowskiego "O zazdrości"

Jak intencje kształtują komunikat? Odwołać się do tekstu Tadeusza Pszczołowskiego "Sztuka przekonywania", innych tekstów kultury i własnych doświadczeni językowych.

Miasto przestrzenią dla człowieka w odwołaniu do fragmentu "Lalki" Bolesława Prusa, całego utworu i innych tekstów kultury.

Jakie środki językowe nadają tekstowi charakter perswazyjny. Odniesienie do fragmentu tekstu, tekstu kultury i własnych doświadczeń komunikacyjnych.

Rola sztuki w życiu człowieka. Odwołać się do fragmentu "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i do innych tekstów kultury.

Miejsca ważne dla bohaterów na podstawie fragmentu "Ludzi bezdomnych " Stefana Żeromskiego.

W jaki sposób twórcy wzbogacają polszczyznę? Odwołać się do fragmentu tekstu o neosemantyzmie.

Matura ustna 2018 TERMINY

od 9 do 22 maja (oprócz 13 i 20 maja) - język polski, języki mniejszości narodowych, język łemkowski, język kaszubski.

od 5 do 25 maja (oprócz 6, 13 i 20 maja) - języki obce nowożytne.

Matura ustna Polski: zobacz zadania:

Tegoroczny egzamin ustny z polskiego będzie miał formę wypowiedzi, do której maturzyści przystępują po wylosowaniu pytania. Maturzyści nie znają od razu całej puli pytań, ale na bieżąco dzielą się zagadnieniami, które się już pojawiły i przygotowują do swojego egzaminu.Część ustna egzamin będzie sprawdzała umiejętność ‎tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.‎ ‎ Maturzysta będzie losował - nieznane mu wcześniej - zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.‎ ‎- Zadaniem zdającego będzie - po 15-minutowym przygotowaniu - wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).‎