Matura 2018. WOS - to kolejny egzamin w tej sesji maturalnej. ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE, ROZWIĄZANIA ZADAŃ - wszystkie informacje znajdziecie na naszej stronie, po zakończonym egzaminie z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym i podstawowym. Z nami sprawdzicie, jak poszła Wam matura z wiedzy o społeczeństwie!

wiedzy i umiejętności jej stosowania do identyfikowania i analizowania problemów,

umiejętności rozumowania, argumentowania i wnioskowania,

umiejętności wykorzystywania informacji z różnorodnych źródeł,

umiejętności dostrzegania współzależności we współczesnym świecie,

umiejętności wykorzystywania np. danych statystycznych do opisu i analizy zjawisk i procesów.

Ponad 33,5 tys. maturzystów w Małopolsce rozpoczęło w piątek egzamin dojrzałości. Prawie 10,8 tys. z nich to maturzyści szkół krakowskich.



102 małopolskich, a w tym 77 krakowskich maturzystów jest zwolnionych z egzaminów, ponieważ zostali laureatami lub finalistami olimpiad (niektóre osoby - więcej niż jednej olimpiady).



13 młodych ludzi z Małopolski zdaje egzamin poza szkołą - w domu.

Matura z WOS-u to dodatkowy przedmiot wybierany przez maturzystów. 11 maja, piątek: godz. 9 - WOS, poziom podstawowy i rozszerzony.Pośród wszystkich zdających w Małopolsce 6 tys. 784 osób to te, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz kolejny. Niektórzy, mając już świadectwo maturalne, chcą jednak w kolejnych latach poprawiać wyniki. Dla nich nie ma ograniczenia czasowego. - Natomiast zdający, którzy nie zaliczyli egzaminu maturalnego, mają 5-letni okres czasu na zaliczenie niezdanego egzaminu lub egzaminów. Po tym okresie, jeżeli nadal nie zaliczyli obowiązkowych egzaminów, przy kolejnej próbie podejścia do matury musieliby przystąpić od nowa do wszystkich egzaminów, a nie tylko do tych niezaliczonych – informuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie.