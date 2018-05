Matura WOS 2018. Piątek to kolejny dzień matur, tym razem z wiedzy o społeczeństwie (WOS). Egzamin rozpoczął się o godzinie 9. Pierwsi maturzyści XIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie budynek szkoły opuszczali już po godzinie 11. Jak mówią, matura z WOS-u była łatwa. Jakie pytania były na maturze z wiedzy o społeczeństwie? Po południu zamieścimy arkusze CKE.

Na tegorocznym egzaminie z WOS-u było 29 pytań, a 30 punkt to wypracowanie – trzy tematy do wyboru: funkcja ONZ i obrona praw człowieka, porównanie demokracji w Polsce i Szwajcarii oraz inicjatywa ustawodawcza Wśród pytań pojawiły się m.in. o mniejszość etniczną i narodową. Było też zdjęcie sekretarza generalnego ONZ - trzeba było podać jego nazwisko oraz funkcję.- Poszło nam dobrze, nawet bardzo dobrze. Po wszystkich maturach oczekiwałyśmy, że ta będzie trudna, a WOS okazał się dość łatwy – mówią zgodnie Angelika Krawczyk i Sylwia Szwajca z XIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.Dla nich to już prawie koniec matur. Zostały im tylko ustne - z polskiego Angeliki i z angielskiego dla Sylwii. A potem zasłużone wakacje.- Ja najpierw planuję popracować, żeby zarobić na wakacje. A potem studia. Myślę o stosunkach międzynarodowych, bo pokrywają się z WOS-em – zaznacza Angelika.Sylwia chce natomiast odpocząć w stylu amerykańskim. Teraz cztery miesiące wakacji, żeby o niczym nie myśleć, a potem być może roczny wyjazd – żeby poznać siebie, ludzi, świat. Dopiero później pomyśli o studiach, również stosunki międzynarodowe.MATURA 2018 z WOS (Wiedzy o społeczeństwie) na poziomie rozszerzonym rozpocznie się w piątek 11 maja o godzinie 9. Na rozwiązanie zadań i zakreślenie właściwej odpowiedzi zdający mają 180 minut. Po maturze z WOS-u opublikujemy ARKUSZE CKE, pytania, odpowiedzi.Na maturze z wiedzy o społeczeństwie w ubiegłych latach zdający musieli m.in. podać nazwę opisanej w tekście metody rozwiązywania konfliktów społecznych i wyjaśnić na czym polega zjawisko określane mianem wyścigu szczurów. Maturzyści musieli też napisać wypracowanie na jeden z trzech przygotowanych tematów.Na maturze z WOS-u zazwyczaj pojawiają się zadania otwarte i zamknięte, obejmujące zagadnienia ze społeczeństwa, prawa, polityki i problemów współczesnego świata. Zdający rozszerzenie mogą spodziewać się podobnych tematów, jednak sama struktura egzaminu jest inna. WOS jest przedmiotem nieobowiązkowym, jednak wynik z tego egzaminu może być decydujący przy rekrutacji na studia., pozwalających na odpowiedzialne uczestnictwo w życiu publicznym. Uzyskane podczas egzaminu dojrzałości punkty odgrywają kluczową rolę nie tylko w zdobyciu indeksu na wymarzone studia.Przedmiot ten bardzo dobrze przygotowuje do życia, ułatwiając zrozumienie zależności występujących we współczesnym świecie. Kształtuje w młodych ludziach świadomość prawną, pokazuje, na czym polega funkcjonowanie w społeczeństwie demokratycznym oraz wyjaśnia przyczyny zjawisk społecznych. Poza tym niezależnie od wykonywanego zawodu zawsze warto wiedzieć, jakie przysługują nam prawa, co oznacza bycie obywatelem Unii Europejskiej lub czym zajmują się związki zawodowe