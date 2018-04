Matura z chemii 2018. Prawie tysiąc osób wzięło udział w sobotę w próbnej maturze z chemii zorganizowanej przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i "Dziennik Polski". Na naszej stronie znajdziecie przykładowe zadania, a w niedzielę opublikujemy klucz odpowiedzi.

Matura z chemii 2018: idealny sprawdzian przed prawdziwą maturą

Tegoroczny próbny egzamin dojrzałości cieszył się dużym zainteresowaniem. Wśród uczniów, którzy wzięli udział w próbnej maturze z chemii był Maks Olesiński z VIII LO w Krakowie. - Liczę na maksymalną liczbę punktów i myślę, że będę o wiele spokojniejszy za miesiąc, jeśli uda mi się osiągnąć dziś ten cel - mówił tuż przed rozpoczęciem egzaminu licealista. Olesiński dodał, że do matury przygotowuje się od początku tego roku, a po ukończeniu szkoły średniej wybiera się na studia medyczne.Jego kolega z liceum Mikołaj Hebda twierdzi, że dzięki próbnej maturze można sprawdzić z czym ma się jeszcze problem i poprawić zaległości. - Ja jednak mam nadzieję, że egzamin potwierdzi, że jestem przygotowany do matury na sto dwa procent - śmieje się Hebda.Bardziej krytycznie do własnych możliwości podchodzi Krzysztof Michalik. - Patrząc realnie chciałbym zdać egzamin na 80 proc. Podoba mi się to, że wyniki będzie oceniała profesjonalna kadra, więc poziom powinien być podobny do egzaminu, który czeka nas już niedługo - mówi Krzysztof Michalik.Pomysłodawcami i autorami pytań próbnej matury są naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasz Wichur, dr Karol Dudek-Różycki i dr Michał Płotek.Zadania, z którymi zmierzyli się uczestnicy próbnej matury były przygotowane w taki sposób, żeby jak najbardziej odpowiadały tym pojawiającym się na prawdziwych egzaminach. Swoje siły mogli sprawdzić nie tylko tegoroczni maturzyści, ale także uczniowie drugich klas liceów - ich wyniki zostaną policzone bez uwzględnienia pytań z zakresu chemii organicznej.