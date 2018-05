Z badań przeprowadzonych przez brytyjską organizację charytatywną Hidding Hears wynika, że najważniejszymi wydarzeniami w życiu kobiet są m.in. pierwszy płacz dziecka, usłyszenie "kocham cię" od najbliższej osoby, czy ślub. Panie, które wzięły udział w badaniu, wskazały głównie chwile związane z macierzyństwem. A co wymienili panowie? Listę opublikował dziennik The Sun. Czy mocno różni się od tej, którą stworzono z odpowiedzi pań? Co wskazali panowie? Sprawdźcie listę 20 najważniejszych i magicznych chwil w życiu mężczyzn.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.