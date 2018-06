MEMY przed meczem Polska - Japonia. W czwartek, 28 czerwca o godz. 16 Polska zmierzy się z Japonią i dla naszej reprezentacji będzie to mecz pożegnalny na rosyjskim mundialu. Biało-czerwoni po dwóch porażkach stracili szanse na awans z grupy. Internauci zareagowali! Zobaczcie najlepsze memy przed meczem Polska - Japonia!

MEMY przed meczem Polska - Japonia. Gramy o honor. Internauci nie mają litości!

- Nie jesteśmy w komfortowej sytuacji mentalnej, ale na pewno się nie poddamy i będziemy walczyli o honor, o to, żeby zdobyć punkty i przynajmniej zakończyć ten mundial jakimś pozytywnym akcentem. Nie możemy schować głowy w piasek. Nie mamy czego się bać, bo nie mamy już nic do stracenia - mówił kapitan kadry Robert Lewandowski.

W ostatnim meczu na mistrzostwach świata reprezentacja Polski zagra w Wołgogradzie z Japonią. - Każdy z nas liczył na inną atmosferę towarzyszącą temu spotkaniu. Jest z tym związane rozczarowanie i niedosyt. Mecz z Japonią to kolejna szansa, by sprawić choć odrobinę radości na mundialu i przywieźć jakieś pozytywne wspomnienia. Trzeba do spotkania podejść bardzo profesjonalnie - powiedział Łukasz Fabiański.

MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ ROSJA 2018: