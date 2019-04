Miał prawie 4 promile i prowadził samochód. Został zatrzymany

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu w okresie od 19 do 22 kwietnia 2019 roku na terenie Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego prowadzili świąteczną akcję. W tym czasie doszło do 5 wypadków drogowych, w których poszkodowanych zostało pięć osób, odnotowani też 20 kolizji. Jak informuje Aneta Izworska Z Komendy Miejskiej w Nowym Sączu w zeszłym roku doszło do sześciu wypadków, w wyniku których rannych zostało siedem osób, odnotowano 17 kolizji.

- Pomimo ciągłych apeli o rozwagę i niewsiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu, podczas prowadzonych działań funkcjonariusze zatrzymali 8 nietrzeźwych kierujących (podobnie jak w 2018 roku). Niechlubny rekordzista miał w organizmie prawie 4 promile alkoholu- poinformowała Aneta Izworska.

