Miałeś wypadek albo kolizję na drodze? Szybciej dostaniesz odszkodowanie

Policja sporządza każdego roku około pół miliona notatek ze zdarzeń drogowych, do których wzywają ją ich uczestnicy, czy to z obowiązku (np. kiedy są ranni bądź zabici), czy też kiedy żaden z kierowców nie chce się przyznać do winy.

W notatkach znajdują się m.in. informacje o czasie i miejscu zdarzenia, jego okolicznościach oraz o uczestniczących w nim pojazdach. Ale też o tym, gdzie ich właściciele wykupili obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC.

Jednocześnie ta sama notatka – zgodnie z obowiązującymi przepisami – przekazywana jest do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK). Tyle że dotąd było tak, że policjanci wysyłali ją – zarejestrowaną na płycie CD – drogą pocztową. A to zajmowało co najmniej tydzień.

Teraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) przygotował narzędzie informatyczne, które umożliwia przekazywanie tych danych online. Dzięki temu ubezpieczyciele niemal od razu będą mogli przystąpić do obliczenia wysokości odszkodowania i jego wypłaty.

– Dzięki temu osoby poszkodowane w wypadkach szybciej otrzymają pieniądze. Wypłata świadczenia nie jest już opóźniana przez oczekiwanie ubezpieczyciela na notatkę policji z miejsca zdarzenia. Czas, w którym dociera ona teraz do firmy ubezpieczeniowej to średnio siedem minut od chwili skompletowania jej SEWIK-u, czyli Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji – tłumaczy Małgorzata Ślepowrońska, członek zarządu UFG.

Dodaje, że informacje zawarte w notatce udostępniane są tylko tym firmom, które wystawiły polisy OC pojazdów biorących udział w kolizji czy wypadku.

Jak informuje UFG, z udogodnienia korzystają już firmy, które posiadają w Polsce łącznie 75. proc. rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym m.in. PZU, Warta, Ergo Hestia, Axa i Link4.

Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń, skupiającej wszystkie towarzystwa działające w Polsce, wynika, że tylko w ub. roku ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym z OC komunikacyjnego 8,6 mld złotych. Było to kwota o 7,6 proc. większa niż rok wcześniej.

