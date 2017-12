Mieszkańcy Chełmca mieli iść na sylwestra na wieś, a wrócić z zabawy z miasta. Chełmiec 1 stycznia miastem jednak nie będzie. Zdaniem wójta stoi za tym grupa radnych, którzy „nieświadomie lub całkiem świadomie pomaga miastu Nowy Sącz we wchłonięciu gminy Chełmiec”.

Dziś mieszkańcy Chełmca będą bawić na zabawie sylwestrowo-noworocznej z gwiazdą wieczoru Kamilem Bednarkiem. Impreza pod gołym niebem rozpocznie się o godz. 20 na placu przy ul. Krótkiej. Nie przywitają jednak 2018 roku w mieście. Chełmiec nadal pozostanie wsią. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przesunęło termin zmiany statusu miejscowości, choć w lipcu premier Beata Szydło podpisała rozporządzenie o nadaniu praw miejskich Chełmcowi.- Analizując sprawę, wzięto pod uwagę wątpliwości zasygnalizowane w wystąpieniu radnych gminy Chełmiec dotyczące przeprowadzonych konsultacji. Ponieważ nie zostały one wyjaśnione, MSWiA podtrzymało stanowisko przesunięcia terminu wejścia w życie zmiany dotyczącej nadania statusu miasta. Pozwoli to wszystkim zainteresowanym na ponowną analizę tej kwestii, w tym na kolejne konsultacje z mieszkańcami – poinformowało w czwartek MSWiA.Bernard Stawiarski, wójt Chełmca nie ma wątpliwości, kto za tym stoi. Na stronie internetowej gminy ustosunkował się do wywiadu, jakiego udzielił wiceprezydent Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż Naszej Telewizji Sądeckiej, stwierdzając: „Pan Gwiżdż pokazał właśnie tym wywiadem to - czego się wszyscy domyślamy. Wszystko wskazuje na to, że za nowym projektem Rozporządzenia, które ma na celu odciągnięcie w czasie nabycia przez Chełmiec praw miejskich - stoją władze miasta Nowy Sącz, a szczególnie pan Gwiżdż”.Wiceprezydent w udzielonym we wrześniu wywiadzie powiedział między innymi: - […] Nowy Sącz musi się rozwijać kosztem terenów innych gmin, to jest oczywiste, także gminy Chełmiec. […] Dobrze byłoby, żeby od czasu do czasu przed podejmowaniem decyzji tego typu przyjechał ktoś i sprawdził, jakie w rzeczywistości są podstawy do tworzenia miast we wsiach, które powinny z biegiem czasu stawać się częścią miast sąsiednich, istniejących rzeczywiście i mających perspektywy rozwojowe. Tak jak miasto Nowy Sącz.Zdaniem Bernarda Stawiarskiego wiceprezydent jasno określił, jaką widzi przyszłość dla gminy Chełmiec. „[...] Wchłonięcie przez Nowy Sącz – pisze wójt. - Czemu zresztą miała przeszkodzić zmiana statusu miejscowości Chełmiec na miasto. Co na to mieszkańcy gminy, którzy płacić będą wyższe podatki i opłaty? Co o tym sądzą chełmieccy przedsiębiorcy, którzy w tej chwili płacą najniższe podatki w Polsce?” - pyta Stawiarski.Obawia się, że radni, którzy napisali do MSWiA, prawdopodobnie działali na zlecenie UM w Nowym Sączu. „Grupa 8 radnych gminy Chełmiec nieświadomie lub całkiem świadomie pomaga miastu Nowy Sącz we wchłonięciu gminy Chełmiec – stwierdza wójt. - […] Myślę, że w historii naszej gminy zostaną oni zapisani jako najwięksi szkodnicy naszej społeczności, działający w kolaboracji z włodarzami innej jednostki samorządowej, wbrew interesom regionu, z którego zostali wybrani”.- Wyobraźnia pana Stawiarskiego nie wymaga mojego komentarza, jest poniżej jakiegokolwiek poziomu. Jak dla mnie nasuwa się jedno pytanie - czy to na pewno przemyślenia pana Stawiarskiego? Używanie oficjalnej strony Urzędu Gminy w Chełmcu do prywatnych przemyśleń nie wiadomo kogo - nikt pod tekstem się nie podpisał - jest karygodne - mówi Rafał Kmak, jeden z ośmiu radnych wymienianych przez wójta Chełmca.Małgorzata Grybel, kierownik kancelarii prezydenta w Nowym Sączu, informuje z kolei krótko, że władze miasta nie komentują wpisów zamieszczonych na stronie internetowej gminy Chełmiec.- To moje stanowisko i odpowiadam za wszystkie wpisy na stronie – wyjaśnia „GK” Bernard Stawiarski.