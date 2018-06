Mieszkanie w stylu wakacyjnym? Dlaczego nie? Wystarczy hamak, regał z pomalowanych na biało drewnianych skrzynek i własnoręcznie zrobiony postument pod materac z palety. Krzesło brazylijskie, przypominające ogrodową huśtawkę – to krzyk mody ostatnich sezonów, a także znakomite rozwiązanie do małego wnętrza.

Nie każdy spędzi tegoroczne lato na dalekich podróżach, ale każdy może sobie wyczarować wakacyjne klimaty we własnym domu i to niewielkim kosztem. Bez względu na ulubioną destynację - góry, jeziora, morza, małe czy duże miejscowości obfitują w ekscytujące atrakcje, które możemy przenieść do naszych mieszkań.Fototapeta nie tylko wprowadzi do wnętrza klimat, ale i poprawi jego proporcje. Decydując się na taką ozdobę nie możemy kierować się jedynie tym, że dany wzór nam się podoba - pamiętajmy, że zmieni on całkowicie wnętrze naszego domu. Dzięki odpowiednio dobranym fototapetom można zmienić pomieszczenie - położenie na ścianie pokoju od strony północnej jasnej, słonecznej fototapety rozjaśni wnętrze. Niewielki pokój dzienny można powiększyć optycznie poprzez przylepienie tapety np. z daleką perspektywą. Może to być prowadząca w głąb kadru ulica, droga na plażę, rozświetlony tunel.Takie meble do niedawna przeznaczone były na tarasy, do ogrodu. Dzisiaj wkraczają również na salony. Jeżeli nie zdecydujemy się na całą aranżację w stylu plażowym - ten fotel sprawdzi się też w minimalistycznym wnętrzu.Jeżeli wróciliśmy właśnie z ciepłych krajów i wciąż tęsknimy za błękitną wodą i piaszczystym brzegiem morza - możemy powspominać w tak modnym ostatnio krześle brazylijskim. Uwielbiają je dzieci, którym może zastąpić huśtawkę. A dodatkowo będziemy na topie: huśtawki i różnego rodzaju bujaki to wnętrzarski hit. To niewielki wydatek, najtańsze modele można znaleźć w sieci za 35 złotych, a średnio wprawny majsterkowicz zrobi je własnoręcznie. Mebel ma dodatkową zaletę: zajmuje niewiele miejsca i w każdej chwili możemy go przewiesić w inne miejsce lub po prostu zwinąć.Niektóre akcesoria spełniać mogą zresztą z powodzeniem podwójną rolę. Nie tylko przypomną nam w zimowe wieczory klimat podróży, ale sprawią, że przez cały rok będziemy się dzięki nim czuli jak na wakacjach. Hamak jest idealnym miejscem wypoczynku. Z przyjemnością poczytamy na nim książkę lub utniemy popołudniową drzemkę. A gdy tylko będziemy mieć więcej chwili wolnego, możemy zapakować go do plecaka i wyruszyć w nieznane.Z pomocą niezbyt kosztownych dodatków z pewnością stworzymy wyjątkowe wnętrze, aranżację na luzie. Na rynku znajdziemy również designerskie meble wypoczynkowe, inspirowane wzornictwem do niedawna zarezerwowanym dla mebli ogrodowych, balkonowych, a wręcz plażowych, jak przypominający leżak nowoczesny fotel.Fotel-leżanka przypomina drewniane leżanki, jakie otaczają baseny w hotelach lub stoją na nadmorskich egzotycznych plażach. Postawiony przy dużym oknie - przywoła tamte klimaty.Pokój dzienny nie jest jednak jedynym miejscem, gdzie możesz zamontować np. domową huśtawkę. Taki element wystroju z pewnością zachwyci twoje dziecko, również to nastoletnie. Hamaki i fotele brazylijskie sprawdzą się w tej roli najlepiej. Są one bowiem dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej, dlatego znajdziesz taki, który kolorystycznie będzie pasował do pokoju twojej pociechy.