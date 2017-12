Marek Chyc opracował substancję, która redukuje ilość pyłów powstających podczas spalania węgla A Tarnów uhonorował naukowca tytułem Innowatora. Czy jego odkrycie pozwoli nam złapać oddech?

Chemik z Tarnowa wynalazł ekologiczny dodatek do węgla, który daje nadzieję na pokonanie smogu. Jego substancja znacznie redukuje ilość szkodliwych pyłów, dostających się do atmosfery podczas spalania węgla. - Polska znajduje się w czołówce państw o najgorszym powietrzu. Dlatego bardzo mi zależy, na wprowadzeniu tego dodatku na rynek, aby służył nie tylko mnie, ale również innym - zaznacza 39-latek. Twierdzi, że zgłaszają się już do niego pierwsze firmy zainteresowane wynalazkiem.Tajemniczy dodatek do węgla na pierwszy rzut oka przypomina ziarenka piasku. Tyle, że są one czarne, jak węgiel. Jego opracowanie zajęło aż dziesięć lat. - Wszystko zaczęło się od tego, że mój kocioł często zarastał sadzą. Postanowiłem w końcu jakoś rozprawić się z tym problemem - mówi Marek Chyc.Początkowo próbował zastosować dedykowane specyfiki do węgla, które były dostępne na rynku w kraju i za granicą. Nie zdawały one jednak egzaminu. Po dokładnym zbadaniu ich składu tarnowianin stwierdził wręcz, że zawierają substancje, które są szkodliwe dla środowiska, a nawet mogą być niebezpieczne dla zdrowia.Nie dał za wygraną i postanowił opracować własną ekologiczną „miksturę”. Powstawała ona zarówno w domowej kotłowni pana Marka oraz w wyposażonym w mierniki i pyłomierze laboratorium.- Mogę zdradzić, że skład mojego dodatku stanowią trzy substancje aktywne. Najistotniejszą z nich są tlenki żelaza. Więcej niestety nie mogę powiedzieć - uśmiecha się tajemniczo wynalazca, który zarejestrował swój specyfik w urzędzie patentowym, dzięki czemu czarny proszek podlega ochronie prawnej.Wyprodukowanie kilograma substancji, która ma sprawić, że powietrze będzie czystsze, to koszt w granicach 5-6 złotych. Taką dawkę wystarczy wymieszać z około toną węgla. Proporcje zależą od rodzaju pieca i sposobu palenia w nim. Zdaniem Marka Chyca najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla środowiska byłoby, aby węgiel wzbogacany był rewolucyjnym proszkiem krótko po wydobyciu, jeszcze w kopalniach.Za swój wynalazek naukowiec został nagrodzony ostatnio podczas konkursu „Tarnowska Innowacja” promującego nowatorskie wynalazki mieszkańców miasta pod Górą św. Marcina. Wraz z dyplomem otrzymał 12 tys. zł. - Pieniądze pójdą zapewne na dalsze doposażenie mojego laboratorium - mówi tarnowianin, który pracuje również nad innymi wynalazkami. Absorbują go na przykład nowatorskie suplementy diety . - Moi bliscy reagują ze zrozumieniem na moje zainteresowania. Nie mam problemów z tym, aby pogodzić życie prywatne z zawodowym - podkreśla Marek Chyc.Gdyby jego dodatek do węgla zawojował rynek, może stać się majętnym człowiekiem. Na razie nie zaprząta tym sobie jednak głowy. - Historia pokazuje, że często ludzie, którzy dokonywali zdecydowanie większych odkryć, zbyt wiele na tym nie zarobili. Dla mnie najważniejsze na obecną chwilę jest to, żeby spopularyzować wiedzę o tym dodatku - zaznacza pan Marek, na co dzień wykładowca w Zakładzie Ochrony Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.