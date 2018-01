Co roku podczas wielkiego Finału WOŚP setki tysięcy wolontariuszy zbierają miliony złotych, które następnie inwestowane są w pomoc polskiej medycynie.

Zobaczcie też:

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy została założona 2 marca 1993 roku, pierwszy Finał odbył się jednak 2 miesiące wcześniej - 3 stycznia. Do tej pory odbyło się 25 edycji Finałów WOŚP. Przed nami kolejny - 26., który będzie miał miejsce w najbliższą niedzielę, czyli 14 stycznia.Podczas pierwszego Finału udało się uzbierać ponad 1,5 miliona dolarów (dokładnie 1 535 440,68). Taki wynik przerósł najśmielsze oczekiwania organizatorów. Nikt nie spodziewał się, że uda się uzbierać taką kwotę podczas nieznanej jeszcze nikomu zbiórki. Podczas ostatniego Finału WOŚP zebrano łącznie 105 570 801,49 zł! Padł wtedy kolejny rekord.W sumie podczas wszystkich 25. Finałów Fundacja WOŚP uzbierała i przekazała na wsparcie polskiej medycyny ponad 825 milionów złotych! Taka kwota świadczy przede wszystkim o hojności Polaków oraz o wytrwałości i konsekwencji organizatorów.Co roku blisko 120 tysięcy wolontariuszy w całej Polsce i na świecie zbiera podczas jednej, stycznionwej niedzieli pieniądze do kolorowych puszek. Chętnych nigdy nie brakuje, a przedział wiekowy jest bardzo zróżnicowany - od maluchów, po osoby w podeszłym wieku. Można szacować, iż podczas wszystkich Finałów pieniądze zbierało ponad 2,5 miliona wolontariuszy.Podczas 26. Finału WOŚP działać będzie blisko 1700 sztabów, w których rozliczane są pieniądze zbierane przez wolontariuszy. Sztaby zlokalizowane się nie tylko w Polsce, ale też w krajach na całym świecie. W samej Warszawie zarejestrowanych jest ich 75. Natomiast łączna liczba sztabów zagranicznych to 72.Do najbliższego Finału zaangażowało się oprócz Polski 20 krajów, m. in. Chiny, Holandia, Australia, Japonia, Indonezja, Cypr, Stany Zjednoczone czy Nowa Zelandia.Dotychczas odbyło się 11 edycji charytatywnego biegu „Policz się z cukrzycą”. W niedzielę odbędzie się on po raz dwunasty, ponownie pod nazwą „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”. Jak co roku 5 tysięcy uczestników przebiegnie 5 km ulicami centrum Warszawy. Pieniądze z pakietów startowych przeznaczane są na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży cierpiących na cukrzycę oraz materiały do nauki pierwszej pomocy.Złote serduszka to wisiorki, które wymyślone zostały przez warszawskiego jubilera - Jerzego Kozaka. Nikt nie spodział się, że będą one cieszyły się tak dużym zainteresowaniem.W 2010 roku Złote serduszko zostało sprzedane za rekordową sumę - 1,1 miliona złotych! Dla porównania, podczas ubiegłorocznego Finału zostało ono wylicytowane za 333 333 zł.W 2003 i 2012 roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monety upamiętniające odpowiednio 10. i 20. rocznicę działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o nominałach 2 i 10 złotych.Fundacja zakupiła już w sumie ponad 48 tysięcy nowoczesnych urządzeń medycznych. Oznacza to, że statystycznie każdego dnia do polskich szpitali i instytucji trafia 12 urządzeń kupionych przez WOŚP.Do blisko 80 warszawskich placówek, w tym także policji, straży, bibliotek czy muzeów, przekazano dotychczas sprzęt o wartości ponad 100 milinów.Dzięki zebranym przez WOŚP pieniądzom, 219 oddziałów neonatologicznych w Polsce zostało wyposażonych w 464 urządzenia Infant Flow. Jest to najlepszy wyniki w Europie.Kolejnym sukcesem są pompy insulinowe, które kupiono dla 2978 najmłodszych pacjentów. Tym samym Polska jest pierwszym krajem na świecie, w którym leczy się cukrzycę u dzieci pompami.Co więcej, na okoliczność wad słuchu sprzęty WOŚP badają niemalże 100 proc. populacji noworodków. Wynika z tego, iż przebadanych zostało już ponad 5 milionów niemowlaków.Oprócz tego, stworzonych zostało 19 centrów leczenia retinopatii, dzięki temu ratując wzrok ponad 8 tysiącom niemowlaków.Ponadto, WOŚP prowadzi 6 ogólnopolskich nowoczesnych programów medycznych, z czego jeden edukacyjny.