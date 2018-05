Płaca minimalna w 2019 r. wyniesie co najmniej 2217 zł. To oznacza, że zarobimy dokładnie 117 zł więcej, niż otrzymujemy teraz. Niewykluczone jednak, że podwyżki będą jeszcze wyższe. Dalsza część artykułu poniżej.

2000 r. - 700 zł

2001 r. - 760 zł

2003 r. - 800 zł

2004 r. - 824 zł

2005 r. - 849 zł

2006 r. - 899,10 zł

2007 r. - 936 zł

2008 r. - 1126 zł

2009 r. - 1276 zł

2010 r. - 1317 zł

2011 r. - 1386 zł

2012 r. - 1500 zł

2013 r. - 1600 zł

2014 r. - 1680 zł

2015 r. - 1750 zł

2016 r. - 1850 zł

2017 r. - 2000 zł

2018 r. - 2100 zł

Od 1 stycznia 2019 r. minimalna płaca ma wzrosnąć o co najmniej 117 z ł i wynieść 2217 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa powinna być ustalona na poziomie 14,50 zł. Takie dane podają Konfederacja Lewiatan, oraz Pracodawcy RP – dwie największe organizacje zrzeszające właścicieli firm. Podane kwoty to minimum tego co może ustalić rząd na podstawie obowiązujących przepisów. Podwyżki mogą być jednak wyższe, czego domagają się związkowcy. Wyższa płaca minimalna jest też w interesie budżetu państwa, bo oznacza ona wyższe wpływy z podatków, a także ze składek emerytalno-rentowych, co poprawi sytuację finansową Funduszu UbezpieczeńSpołecznych.Propozycję wysokości płacy minimalnej w 2019 r. rząd musi przedstawić do 15 czerwca. Nie może być niższa od gwarantowanej przepisami. Potem będą trwały konsultacje z przedstawicielami pracowników i pracodawców . Gdy nie dojdzie do porozumienia z rządem, wówczas Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ustali samo i ogłosi kwoty minimalnych wynagrodzeń i minimalnej stawki godzinowej za pracę (umowy zlecenia itp.) najpóźniej 15 września.Podwyżka płacy minimalnej jest obligatoryjna dla wszystkich firm, zarówno prywatnych jak i państwowych.Wysokość minimalnego wynagrodzenia od 2000 r.