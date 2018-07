Wiceminister kultury i generalny konserwator zabytków Magdalena Gawin podpisała wniosek do wojewody małopolskiego o odwołanie Jana Janczykowskiego ze stanowiska Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. To wynik nieprawidłowości w postępowaniach dotyczących inwestycji na krakowskim Stradomiu oraz zaniechań na terenie miasta Zakopane. Poinformowało o tym w komunikacie MKiDN.

Jak informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, minister Gawin wielokrotnie podnosiła kwestię braku skutecznej ochrony konserwatorskiej na terenie Zakopanego, gdzie tylko nieliczne obiekty zabytkowe objęte są wpisem do rejestru zabytków.Pomimo wytycznych generalnego konserwatora zabytków, w 2017 r. do rejestru został wpisany tylko jeden obiekt. Od początku tego roku wpisano dwa obiekty. Tymczasem w gminnej ewidencji zabytków Zakopanego znajduje się ponad 1300 obiektów zasługujących na zachowanie.Kilka dni temu w Zakopanem zrobiło się głośno o planach rozbiórki willi przy ul. Witkiewicza 19B, gdzie według doniesień "Gazety Wyborczej", deweloper planuje wybudować blok z garażami. Zdaniem MKiDN, budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków oraz ujęty w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z 2010 r.Jednak zapisy planu dopuszczają rozbiórkę obiektów z gminnej ewidencji zabytków, będących w złym stanie technicznym, pod warunkiem "odtworzenia wyburzonego budynku lub budowy nowego o podobnych gabarytach odpowiadającego cechom architektonicznym sąsiedztwa lub z nim współgrającego".Minister Gawin podkreśla, że problemu prawdopodobnie by nie było, gdyby konserwator Jan Janczykowski zrealizował wytyczne generalnego konserwatora zabytków z 2017 r. - czyli rozważył wpis willi do rejestru zabytków.Do tego w tym miesiącu wszczęto trzy postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, wydanych w odniesieniu do inwestycji realizowanej przy ul. Stradomskiej 12-14 w Krakowie. Postępowania mają wyjaśnić, czy decyzje konserwatora dotyczące pozwoleń na badania archeologiczne zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa.Inwestycja przy ul. Stradomskiej w Krakowie realizowana jest na terenie wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego Kazimierza ze Stradomiem, a także na obszarze pomnika historii „Kraków – historyczny zespół miasta”, objętego wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jak wielokrotnie pisaliśmy, podczas prac budowlanych odkryto 1609 ludzkich szkieletów. Mimo apeli krakowian władze miasta i konserwatorzy nie wstrzymali inwestycji.

