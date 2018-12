Miss Supranational 2018 WYNIKI wygrała reprezentantka Portoryko - Valeria Vázquez! [KTO WYGRAŁ, ZDJĘCIA]

W piątek, 7 grudnia odbył się jeden z najpopularniejszych międzynarodowych konkursów piękności - Miss Supranational. Polskę reprezentowała Miss Polski 2015 Magdalena Bieńkowska.

Prawie 80 reprezentantek z niemal wszystkich zakątków globu zawalczyło o koronę podczas jubileuszowej gali. W jury zasiądą wszystkie zdobywczynie tego tytułu w historii konkursu.

Finalistki Miss Supranational 2018 są już w Polsce, na zgrupowaniu w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Szlifują tam układy choreograficzne pod czujnym okiem twórców znakomitych scenicznych układów tanecznych - Macieja Zakliczyńskiegoi Janji Lesar.

Miss Supranational 2018: Magdalena Bieńkowska będzie reprezentować Polskę

W konkursie Miss Supranational 2018 nasz kraj będzie reprezentowała Magdalena Bieńkowska- Miss Polski 2015, absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, modelka agencji New Stage. Ostatni rok spędziła głównie za granicą, na kontraktach w Seulu, Barcelonie i Stambule. Wiosną wybiera się do Miami, no chyba, że zostanie Miss Supranational 2018, wówczas będzie musiała zweryfikować swojej plany na najbliższy rok.

To dla mnie zaszczyt, że będę mogła reprezentować Polskę w jubileuszowej edycji konkursu - mówi Magda. - Cieszę się ogromnie, że kandydatki z całego świata będą mogły poznać Polskę, naszą kulturę i tradycję, a ja w roli gospodarza chętnie im w tym pomogę - dodaje polska kandydatka.

Miss Supranational najpiękniejsza kobieta świata otrzyma nagrody o wartości 100 tysięcy dolarów. Koronę odbierze z rąk 24- letniej Jenny Kim, studentki anglistyki z Seulu.

Miss Supranational 2018: gdzie oglądać na żywo finał? Transmisja TV

Galę poprowadzi międzynarodowy duet - Maciej Dowbor i Ivan Podrez, a na scenie wystąpią: Michał Szpaki zespół Blue Cafe.