Skoki narciarskie. On jest wielki! Kamil Stoch zdobył w Oberstdorfie srebrny medal mistrzostw świata w lotach i dorzucił ostatnie brakujące trofeum do swojej kolekcji. Tytuł zdobył Norweg Daniel Andre Tande, brąz dla Niemca Richarda Freitaga. W niedzielę konkurs drużynowy (godz. 16).

Do klasyfikacji konkursu indywidualnego wliczono tylko trzy serie (dwie z piątku). Czwarta została przerwana po skokach trzech zawodników.Już trzecia seria zaczęła się z półgodzinnym opóźnieniem, organizatorzy czekali, aż uspokoi się wiatr. Warunki atmosferyczne znowu jednak grały swoją rolę na skoczni im. Heiniego Klopfera.Przed skokami ostatniej piątki obniżono belkę. Na decyzję jury kręcił nosem Norweg Robert Johansson (spadł na 9. miejsce), zajmujący 4. lokatę Austriak Stefan Kraft utrzymał się w czołówce, ale 206 m wrażenia przecież na rywalach nie zrobiło.Trzeci na półmetku Kamil Stoch zgubił pościg, ale zostawało pytanie, czy 211,5 m pozwoli mu powalczyć o coś więcej niż brąz. Niemiec Richard Freitag „pękł”, popełnił błąd i 190,5 m zepchnęło go za Polaka. Norweg Daniel Andre Tande skoczył tylko 200 m, ale utrzymał prowadzenie i w miarę dużą przewagę nad Kamilem (13,3 pkt).Dawid Kubacki wykorzystał dobre warunki – 215,5 m – ale nadal był 10.Stefan Hula (193,5 m) zrobił jeden krok do przodu i zajmował 13. pozycję.Piotr Żyła (198,5 m) awansował o trzy miejsca i był 17.Kilkadziesiąt minut później okazało się, że już nic się nie zmieni. Stoch nie dostał szansy, by powalczyć o złoto, ale srebro to też jego wielki sukces.To nie koniec emocji podczas MŚ w lotach. W niedzielę konkurs drużynowy - o godz. 16.Dwa dobre skoki dzielą Kamila Stocha od medalu mistrzostw świata w lotach narciarskich, czyli trofeum, którego w swojej kolekcji jeszcze nie ma. O złoto, które ustawiłoby go w jednym rzędzie z legendą Mattim Nykaenenem (zwycięstwa w igrzyskach, Pucharze Świata, Turnieju Czterech Skoczni, mistrzostwach świata – „normalnych” i w lotach), będzie jednak trudno, bo w zjawiskowej formie jest Daniel Andre Tande. Norweg wczoraj był najlepszy w każdej serii, a w kwalifikacjach pobił rekord skoczni im. Heiniego Klopfera – 238,5 m. Dwie finałowe serie dzisiaj. Początek o godz. 16.Stoch już w kwalifikacjach – przeniesionych z czwartku – pokazał, że w MŚ w Oberstdorfie jest gotowy na wszystko (232 m). W pierwszej serii konkursu skopiował niemal swój skok (230 m), łącznie z odtworzeniem problemów przy lądowaniu. Znów zniosło go na prawą stronę, a potem cyrkową zręcznością uniknął upadku.– Lądowałem na świeżym śniegu, w miejscu, gdzie zeskok nie był ubity, na szczęście wyszedłem z tego obronną ręką– opowiadał dwukrotny mistrz olimpijski.Nieco barwniej całą sytuację przedstawili jego koledzy. – Warunki trudne, trzeba było się pilnować. Mało brakowało, a Kamil zaryłby nosem. Mówił, że już sobie wyobrażał, jak zbiera ze śniegu zęby – zdradził przed kamerą TVP Dawid Kubacki. Skoczek z Szaflar też ma powody do zadowolenia. Zajmuje 10. miejsce, dwa razy poleciał pod linię 210. metra.– Całkiem porządne skoki – ocenił. – Tym bardziej że było sporo zamieszania z wiatrem, zmianami wyskości belki startowej. Biorąc jednak pod uwagę prognozy, które pojawiały się wcześniej, to warunki były super i można było bezpiecznie skakać.Pozytywnie należy ocenić występ Stefana Huli (14. lokata), na pewno na więcej liczył Piotr Żyła (20.).Widoki na poprawę rezultatów mają wszyscy biało-czerwoni. Stoch ma jednak bardzo wysoko zawieszoną poprzeczkę. W drugiej serii skakał w podobnych okolicznościach przyrody do swoich najgroźniejszych konkurentów. Poleciał daleko – 219 m – ale odpowiedź mogła zwalić z nóg. Najpierw Niemiec Richard Freitag, wracający do rywalizacji po upadku w Innsbrucku podczas Turnieju Czterech Skoczni, uzyskał 225 m, dzięki czemu wyprzedza Polaka o 6,9 pkt. Tande, który jechał z obniżonej na życzenie trenera belki, jeszcze dołożył do pieca. 227 m. Nad Stochem ma w tej chwili 17,8 pkt przewagi.– Tande skacze niesamowicie, ale nikt nie wie, co wydarzy się jutro – nie tracił rezonu trener Stefan Horngacher. – Kamil spisał się naprawdę dobrze, nasi pozostali zawodnicy również. Przeanalizujemy wszystko przed sobotą i może znajdziemy coś, co nam pomoże w decydującej fazie konkursu.– Do zakończenia rywalizacji jeszcze dwa skoki. A w nich, jak widzieliśmy, sporo się może wydarzyć. Do różnic w odległościach dochodzą przeliczniki i rekompensaty za belkę startową oraz wiatr i te wartości mogą dużo namieszać. W każdą stronę #– skomentował Adam Małysz, dyrektor PZN.Dziś dokończenie rywalizacji indywidualnej, a w niedzielę, również o godz. 16, zawody drużynowe.1. Daniel Andre Tande (Norwegia) 449,6 pkt (212,0/227,0 m); 2. Richard Freitag (Niemcy) 438,7 (228,0/225,0); 3. Kamil Stoch 431,8 (230,0/ 219,0); 4. Stefan Kraft (Austria) 412,3 (218,0/208,5); 5. Robert Johansson (Norwegia) 408,0 (204,0/ 213,5); 6. Andreas Stjernen (Norwegia) 404,7 (193,0/ 203,0); 7. Peter Prevc (Słowenia) 399,3 (222,5/ 199,0); 8. Andreas Wellinger (Niemcy) 398,3 (206,0/ 207,0); 9. Johann Andre Forfang (Norwegia) 395,5 (207,0/207,5); 10. Dawid Kubacki 390,6 (207,5/ 208,0)... 14. Stefan Hula 374,2 (193,0/196,5); 20. Piotr Żyła 344,9 (190,0/183,5).15 - seria próbna; 16 - dwie finałowe serie konkursu indywidualnego.15 - seria próbna; 16 - konkurs drużynowy, 16.