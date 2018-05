MŚ 2018 Terminarz. Na mundialu w Rosji reprezentacja Polski zmierzy się z egzotycznymi rywalami. Najpierw z Senegalem, później z Kolumbią, a na koniec z Japonią. Sprawdź terminarz mistrzostw świata 2018 w Rosji.

MŚ 2018: reprezentacja Polski jest już na zgrupowaniu

Mistrzostwa świata 2018: start 14 czerwca!

MŚ 2018 Terminarz: kiedy gra Polska?

Terminarz grupy H na mistrzostwach świata w Rosji:

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2018: Terminarz MŚ 2018 (faza grupowa):

W poniedziałek (21 maja) reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie w Juracie. Biało-Czerwoni będą mieli zapewniony indywidualny tok przygotowań.- Te dwa zgrupowania z pewnością będą się różnić jeżeli chodzi o intensywność zajęć. Wprowadzimy pełną indywidualizację zajęć. Chcemy stworzyć zawodnikom odpowiedni rytm meczowy przed mistrzostwami świata. Optymalne przygotowanie do tego turnieju jest naszym celem numer jeden - powiedział Adam Nawałka, selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej . 28 maja Biało-Czerwoni rozpoczną najważniejsze zgrupowanie z Arłamowie.Mistrzostwa świata w Rosji potrwają od 14 czerwca do 15 lipca. Mistrzostwa świata odbędą się na dwunastu stadionach w jedenastu rosyjskich miastach: Moskwie, Sankt Petersburgu, Kaliningradzie, Kazaniu, Niżnym Nowogrodzie, Samarze, Wołgogradzie, Sarańsku, Rostowie nad Donem, Soczi i Jekaterynburgu.W marcu przegrała z Nigerią 0:1 oraz wygrała 3:2 z Koreą Południową. Kolejne pojedynki tuż przed mistrzostwami świata: 8 czerwca z Chile w Poznaniu i 12 czerwca z Litwą w Warszawie.na stadionie Spartak w Moskwie. Kolejny mecz polska drużyna rozegra z Kolumbią 24 czerwca w Kazaniu. Wielu polskich kibiców pojawi się w Wołgogradzie 28 czerwca, kiedy to Polska zagra z Japonią.Finałowe spotkanie odbędzie się 15 lipca 2018. W turnieju wezmą udział 32 reprezentacje krajów. Na mistrzostwach świata w Rosji rozegrane zostaną 64 mecze na 12 stadionach.[tabela][tr][td sz=599]17:00 Rosja - Arabia Saudyjska (Moskwa)14:00 Egipt - Urugwaj (Jekaterynburg)20:00 Rosja - Egipt (St. Petersburg)17:00 Urugwaj - Arabia Saudyjska (Rostów)16:00 Urugwaj - Rosja (Samara)16:00 Arabia Saudyjska - Egipt (Wołgograd)17:00 Maroko - Iran (St. Petersburg)20:00 Portugalia - Hiszpania (Soczi)14:00 Portugalia - Maroko (Moskwa)20:00 Iran - Hiszpania (Kazań)20:00 Iran - Portugalia (Sarańsk)20:00 Hiszpania - Maroko (Kaliningrad)12:00 Francja - Australia (Kazań)18:00 Peru - Dania (Sarańsk)14:00 Dania - Australia (Samara)17:00 Francja - Peru (Jekaterynburg)16:00 Dania - Francja (Moskwa)16:00 Australia - Peru (Soczi)15:00 Argentyna - Islandia (Moskwa)21:00 Chorwacja - Nigeria (Kaliningrad)20:00 Argentyna - Chorwacja (Niżny Nowogrod)17:00 Nigeria - Islandia (Wołgograd)20:00 Nigeria - Argentyna (St. Petersburg)20:00 Islandia - Chorwacja (Rostów)14:00 Kostaryka - Serbia (Samara)20:00 Brazylia - Szwajcaria (Rostów)14:00 Brazylia - Kostaryka (St. Petersburg)20:00 Serbia - Szwajcaria (Kaliningrad)20:00 Serbia - Brazylia (Moskwa)20:00 Szwajcaria - Kostaryka (Niżny Nowogrod)17:00 Niemcy - Meksyk (Moskwa)14:00 Szwecja - Korea Południowa (Niżny Nowogrod)17:00 Korea Południowa - Meksyk (Rostów)20:00 Niemcy - Szwecja (Soczi)16:00 Korea Południowa - Niemcy (Kazań)16:00 Meksyk - Szwecja (Jekaterynburg)17:00 Belgia - Panama (Soczi)20:00 Tunezja - Anglia (Wołgograd)14:00 Belgia - Tunezja (Moskwa)14:00 Anglia - Panama (Niżny Nowogrod)20:00 Anglia - Belgia (Kaliningrad)20:00 Panama - Tunezja (Sarańsk)14:00 Kolumbia - Japonia (Sarańsk)17:00 Polska - Senegal (Moskwa)17:00 Japonia - Senegal (Jekaterynburg)20:00 Polska - Kolumbia (Kazań)16:00 Japonia - Polska (Wołgograd)16:00 Senegal - Kolumbia (Samara)