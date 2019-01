Młodociani mordercy. Te dzieci zabijały z zimną krwią

Mali wędrowcy po stronie natury

Informacja prasowa

Wiele osób mających małe dzieci rezygnuje z aktywnego wypoczynku, obawiając się, że będzie on zbyt męczący dla ich pociech lub trudny do przygotowania. Nie jest to jednak prawda. Dzieci kochają odkrywać nowe miejsca i poznawać otaczający je świat. Pamiętajmy jednak, aby wybierają...