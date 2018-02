Bikini Fitness Seminar - to pierwsze w Polsce specjalistyczne seminaria poświęcone kategorii bikini fitness federacji IFBB. Ostatnie edycja obyła się 3 lutego w poznańskim 2B Active Fitness. Zobaczcie zdjęcia...

W galerii prezentujemy zdjęcia autorstwa Sylwestra Szymczuka [sylwesterszymczuk.com] 3 lutego odbyła się XII edycja elitarnego seminarium skierowanego do przyszłych i obecnych zawodniczek bikini fitness.Na seminarium uczestnicy zapoznali się z podstawami tego sportu i tej kategorii, dowiedzieli się również na czym polega ocenianie sylwetki, na co zwrócić uwagę w ostatecznym przygotowaniu ciała i formy do sceny, i wiele innych wskazówek.Ta edycja była szczególna, gdyż odbyła 2 tygodnie przed Debiutami PZKFiTS i była ważnym sprawdzianem dla jednych, a również utrwaleniem i wyjaśnieniem wielu rzeczy dla innych.