„Moc w zasięgu ręki” - rola magnezu w organizmie człowieka

Każdego dnia chcemy dać z siebie wszystko co najlepsze - działamy na wysokich obrotach zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Żyjemy w biegu, nieustannie podejmujemy nowe wyzwania. Zgodnie z wynikami badania konsumenckiego, przeprowadzonego w ramach kampanii „Moc w zasięgu ręki” przez firmę badawczą SW Research (2) , Polacy uważają się za osoby wielozadaniowe i zabiegane. Większość respondentów (aż 70,8%) stwierdziła, że zdarza się, że muszą wykonać jednocześnie wiele zadań (tzw. multitasking), a prawie 64% (63,8%), zgadza się ze stwierdzeniami, że często czują się zmęczeni i dużo pracują, w tym zostają dłużej w pracy. Niestety okazuje się również, że prawie co trzeci badany (27,9%), jako wsparcie w realizacji codziennych planów wskazuje… używki, takie jak kawa czy napoje energetyczne!

Jak podkreśla dr Ewa Jarczewska-Gerc, psycholog motywacji i jeden z ekspertów kampanii: „Wielozadaniowość to trend dzisiejszych czasów. Choć lubimy życie w biegu, a realizowanie kolejnych celów przynosi nam radość i satysfakcję, czasem nasze siły i energia ulegają wyczerpaniu. Właśnie dlatego warto poszukiwać dobrych źródeł wsparcia, które dadzą nam moc do zmagania się z codziennymi wyzwaniami”.

Badania wskazały również (2), że jakkolwiek Polacy zgadzają się ze stwierdzeniem, że magnez jest tzw. ,,pierwiastkiem życia” (70,8%), i potrafią poprawnie wskazać, na jakie układy w organizmie wpływa, to gorzej jest z wiedzą na temat objawów ze strony organizmu, związanych z jego niedoborem. Zdecydowanie najmniejsza jest świadomość przyczyn niedoboru magnezu. Jedynie co czwarty badany twierdzi, że stosowanie diet odchudzających (25,2%), a także żywność przetworzona (22,5%), bezpośrednio odpowiadają za niedobory. Relatywnie niewiele osób ma także świadomość, że mogą być one spowodowane przez nawozy sztuczne (9,9%) czy kwaśne deszcze (5,9%), które prowadzą do zubożenia gleby w składniki mineralne, co przekłada się na obniżenie zawartości magnezu w produktach spożywczych.

„Magnez odpowiada za szereg funkcji w naszym organizmie, dlatego nie bez powodu nazywany jest pierwiastkiem życia i tak ważne jest utrzymanie jego prawidłowego poziomu. Niestety, z mojej praktyki dietetyka klinicznego wynika że dieta wielu osób nie zawiera wystarczającej ilości pokarmów bogatych w magnez. Osoby, które się do mnie zgłaszają nie wiedzą również, jakie są możliwości uzupełniania jego niedoborów, stąd niezbędne jest edukowanie na ten temat" – mówi mgr Klaudia Wiśniewska, dietetyk kliniczny, ekspert kampanii „Moc w zasięgu ręki”.

Osią kampanii, jest platforma www.mocwzasiegureki.com.pl, na której znajdują się najważniejsze informacje na temat magnezu, jego funkcji i korzyści wynikających z utrzymania prawidłowego poziomu tego pierwiastka w organizmie. Na stronie znaleźć można również wyniki badania, pokazującego, gdzie Polacy poszukują „źródeł mocy” w świecie nastawionym na podejmowanie nowych wyzwań. Ponadto można zapoznać się z praktycznymi poradami i wskazówkami ekspertów kampanii, dotyczącymi wspomagania organizmu w jego codziennym funkcjonowaniu.



