Mochnaczka Wyżna. Handlarz bydłem głoduje pod ubojnią Parkur. Żąda zapłaty

Janusz Jordan z woj. zachodniopomorskiego od 14 czerwca głoduje pod ubojnią Parkur w Mochnaczce Wyżnej. Handlarz bydłem domaga się zapłaty za dostarczone do ubojni przed rokiem krowy. Chodzi o kwotę 104 tys. zł. Prezesi Parkuru mówią mu, że nie zapłacą, bo ogłosili upadłość. Po pieniądze odsyłają go do syndyka.

Janusz Jordan z pow. myśliborskiego w woj. zachodnioporskim przejechał prawie 750 kilometrów, żeby uzyskać zapłatę za dostarczone do ubojni w Mochnaczce Wyżnej pod Krynicą w 2018 roku 26 sztuk bydła. Ciągle czeka na zapłatę 104 tysięcy złotych. Zdesperowany zdecydował się na głodówkę pod bramą firmy Parkur. Józef Kuruc, prezes ubojni nie zamierza mu zapłacić, ponieważ firma jest w stanie upadłości. Odsyła wierzyciela do syndyka. Głodującemu hadlarzowi bydłem pomagają mieszkańcy Mochnaczki, dostarczają mu wodę. Zatrzymują się, żeby okazać wsparcie.