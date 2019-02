Moda na skromność? Nie tylko dla muzułmanek.

Skromna moda kojarzy się przede wszystkim ze światem islamu. Nic dziwnego - to właśnie muzułmańscy projektanci i projektantki kreują trendy w tej branży. Ale ta dziedzina mody jest również popularna wśród chrześcijanek, Żydówek i kobiet niereligijnych, które czy to ze względu na swoje przekonania, czy komfort, nie chcą nosić odsłaniającej odzieży. Branża budzi kontrowersje, ale jest także bardzo dochodowa - według Forbesa jest warta ok. 44 mld dolarów. Skromną modę biorą na warsztat zarówno ekskluzywne domy mody, jak i popularne sieciówki. Zobacz galerię, aby przekonać się o co tyle hałasu.