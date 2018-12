Moda zakonna - zobacz, jak ubierają się w klasztorach męskich

Początki życia zakonnego sięgają korzeniami pierwszych wieków chrześcijaństwa. Dziś na całym świecie jest ponad 700 zgromadzeń męskich - co dziesiąte działa w Polsce (najliczniejsze w naszym kraju - salezjanie i franciszkanie liczą ponad tysiąc braci zakonnych). Są m.in. zakony kontemplacyjne, czynne, charytatywne. Ich podstawowym celem jest rozwijanie duchowości religijnej członków (dążenie do doskonałości), służba duszpasterska, apostolska i misyjna. O przynależności do wspólnoty świadczy zawsze strój (habit), który noszą zakonnicy.