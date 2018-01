Około godz. 21.30 w poniedziałek strażacy spieszyli wycinać ranną kobietę z rozbitego audi, jednego z samochodów, które zderzyły się w Mogilnie w gminie Korzenna. Kierująca drugim autem (citroenem) też była ranna. Przy pomocy strażaków obydwie ranne kierujące, mieszkanki Mogilna, trafiło do karetek i pojechały do szpitala w Nowym Sączu. Jadący do wypadku w Mogilnie druhowie z OSP Paszyn nie włączyli się do tej akcji. Na trasie spostrzegli opla vectrę, który rozbity leżał w rowie przy drodze krajowej 28 pomiędzy Grybowem i Nowym Sączem i tam podjęli działania. Z miejsca tego wypadku do szpitala karetka zabrała 4-miesięczne dziecko i jego matkę.

WIDEO: Jak się zachować w przypadku kolizji, a jak w czasie wypadku? - rady policjanta



Autor: Joanna Urbaniec, Gazeta Krakowska



