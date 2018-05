Setki wystawców i niesamowitych samochodów, motocykle, drony, ryk silników, pokazy driftu oraz tuningu. Do tego spotkanie z braćmi Collins i zwycięzcą rajdu Dakar Rafałem Sonikiem. To wszystko czekało na tysiące odwiedzających, którzy przybyli do hal Expo Kraków na Moto Show.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.

Czytaj także