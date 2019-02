Motywujące, pocieszające, filozoficzne myśli, które zmieniły świat. Znajdź swoje MOTTO ŻYCIOWE

Z cytatów wyciągamy swoje wnioski. Każdy z nas rozumie je po swojemu. Cytaty są uniwersalne, dlatego mogą stać się mottem życiowym osób, które mają różne charaktery. Twórcami dużej ilości cytatów, które wciąż wykorzystujemy w naszym życiu są filozofowie i uczeni, którzy działali ponad 2000 lat temu.

Cytaty o życiu

To jedne z najczęściej wyszukiwanych sentencji, Zaraz po cytatach o miłości. W wielu przypadkach są to te same myśli, którymi kierujemy się w życiu. Co skłania człowieka do poszukiwania motta życiowego? Może na to wpłynąć wiele czynników: życiowy zakręt, chwilowe złe samopoczucie, strata bliskiej osoby, zakończenie jakiegoś etapu w życiu. Cytatów o życiu poszukują ludzie młodzi, traktując je jako drogowskazy i starsi, którzy potrzebują stabilizacji i potwierdzenia słuszności swoich działań.

,,Wierzę że największym celem naszego życia jest poszukiwanie szczęścia'' / Dalajlama