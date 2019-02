Możesz pozbyć się trującego azbestu. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu w ramach "Programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego" na lata 2019-2020 prowadzi nabór wniosków o usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Projekt przewiduje usunięcie 3 tys. ton odpadów zawierających rakotwórcze materiały z 1111 posesji zlokalizowanych na terenie powiatu nowosądeckiego. W minionym roku dzięki podobnemu projektowi udało się pozbyć 1727,61 ton odpadów zawierających azbest z 679 sądeckich posesji.

Program realizowany przez starostwo ukierunkowany jest na pomoc w usuwaniu odpadów zawierających azbest, polegającą na odbiorze tych odpadów z terenu nieruchomości należących do mieszkańców powiatu, czyli pokrycie kosztów pakowania, załadunku, transportu i przekazania do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych. Żeby z niej skorzystać należy wypełnić odpowiedni druk. Dostępny jest on w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33 w pokoju 115 oraz na stronie internetowej starostwa. Wnioski przyjmowane są przez cały rok.

