Polacy zdobyli brązowy medal mistrzostw świata w lotach w konkursie drużynowym w Oberstdorfie! Złoto dla Norwegów, srebro dla Słoweńców.

W 2008 w Oberstdorfie Polacy w składzie Stoch, Żyła, Hula i Małysz zajęli najgorsze w historii, 10. miejsce w drużynówce MŚ w lotach. Po 10 latach do Stocha, Żyły i Huli dołączy Kubacki i w niedzielę Polacy powalczą o historyczny drużynowy medal. #Oberstdorf2018 #skijumpingfamily — Skijumping.pl (@Skijumpingpl) 20 stycznia 2018

Polacy stoczyli pasjonującą walkę z Niemcami o brązowy medal . Norwegowie i Słoweńcy tym razem byli poza zasięgiem.Na półmetku biało-czerwoni zajmowali 4. miejsce (Piotr Żyła – 212,5 m, Stefan Hula – 206, Dawid Kubacki – 204,5, Kamil Stoch – 209,5). Straty do podium nie były duże - do Niemców 0,4 pkt,, do Słoweńców 11,5 - ale od prowadzących Norwegów dzielił nas już spory dystans - 53 pkt.W finałowej serii pomógł nam trochę w 2. rundzie Stephan Leyhe. Zepsuł swój skok (186,5), co wykorzystał Hula (210) i wprowadził nas na podium. Niemcy nie byli w stanie odrobić strat, a Polacy po raz pierwszy w historii zdobyli medal w "drużynówce" na MŚ w lotach.Najdalej całym konkursie pofrunął Norweg Andreas Stjernen – 231 m.Następny przystanek - Zakopane.Po raz pierwszy w erze Stefana Horngachera zmienił się skład Polaków na konkurs drużynowy. Do tej pory Austriak zawsze stawiał - z korzyścią dla wszystkich - na żelazną czwórkę mistrzów świata z Lahti: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Maciej Kot. Nikt nie ma jednak abonamentu, może poza Stochem, na miejsce w zespole. Tym razem zawody z boku obejrzy Kot, a o medal razem z kolegami powalczy Stefan Hula.- W niedzielę będziemy walczyć, a o co? To się okaże. Jest szansa na medal, ale miejmy nadzieję, że pogoda dopisze w niedzielę, bo dziś wiatr znów namieszał. Chciałbym, aby zawody były miarodajne jak w piątek, a wszystko ułoży się po naszej myśli. Musimy skakać tak, jak dotąd, a będzie dobrze - mówił Hula w rozmowie z portalem skijumping.pl.- Norwegowie prezentują się fantastycznie, ale w kwalifikacjach to my byliśmy górą jako zespół. Więc nie są poza zasięgiem. Mam nadzieję na wielkie emocje - komentował Adam Małysz, dyrektor PZN.