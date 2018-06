Reprezentacja Polski zadebiutuje na MŚ 2018 meczem z Senegalem 19 czerwca na stadionie Spartak w Moskwie. A kiedy odbędą się pozostałe mecze Polaków? Gdzie będziemy mogli obejrzeć mecze polskiej reprezentacji za darmo? Sprawdźcie.

Mecze Polaków MŚ 2018

Mistrzostwa świata 2018

Mecze Polaków: terminarz MŚ 2018 (faza grupowa):

Mundial 2018. Znamy polską kadrę na mistrzostwa świata w Rosji

Skład Reprezentacji Polski na Mundial 2018 - Bramkarze:

Łukasz Fabiański

Wojciech Szczęsny

Bartosz Białkowski

Skład Reprezentacji Polski na Mundial 2018 - Obrońcy:

Bartosz Bereszyński,

Thiago Cionek,

Kamil Glik,

Artur Jędrzejczyk,

Michał Pazdan,

Łukasz Piszczek,

Maciej Rybus.



Skład Reprezentacji Polski na Mundial 2018 - Pomocnicy:

Jakub Błaszczykowski,

Jacek Góralski,

Kamil Grosicki,

Grzegorz Krychowiak,

Rafał Kurzawa,

Karol Linetty,

Sławomir Peszko,

Piotr Zieliński.



Skład Reprezentacji Polski na Mundial 2018 - Napastnicy:

Dawid Kownacki,

Robert Lewandowski,

Arkadiusz Milik,

Łukasz Teodorczyk.



a stadionie Spartak w Moskwie. Mecz Polaków będzie transmitowany na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Kolejny mecz polska drużyna rozegra z Kolumbią 24 czerwca w Kazaniu. Wielu polskich kibiców pojawi się w Wołgogradzie 28 czerwca, kiedy to Polska zagra z Japonią. Wszystkie mecze Mundialu 2018, w tym także mecze polskiej reprezentacji będą transmitowane na kanałach TVP 1 i TVP Sport. Mecze Polaków obejrzymy również za darmo w internecie na stronieW turnieju wezmą udział 32 reprezentacje krajów. Na mistrzostwach świata w Rosji rozegrane zostaną 64 mecze na 12 stadionach.14:00 Kolumbia - Japonia (Sarańsk)17:00 Japonia - Senegal (Jekaterynburg)16:00 Senegal - Kolumbia (Samara)Adam Nawałka ogłosił 23-osobową kadrę na mistrzostwa świata w Rosji. Zabrakło w niej m.in. Krzysztofa Mączyńskiego, Marcina Kamińskiego i Łukasza Skorupskiego. [cyt color=#000000]- Nasze przygotowania przebiegają w bardzo dobrej atmosferze. Panuje etos pracy. Wiem doskonale, co czują zawodnicy, którzy nie jadą na mundial, bo sam to przeżyłem - powiedział Adam Nawałka, selekcjoner reprezentacji Polski. [/cyt]