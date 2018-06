Mundial 2018 w Rosji rozgrzewa kibiców na całym świecie. Miniony weekend obfitował w niespodzianki, które nie przeszły bez echa w internecie. Chyba nikt nie spodziewał się porażki Niemców z Meksykiem. Turniejowa maszyna jaką są Niemcy musiała uznać wyższość rywali, a mecz skończył się wynikiem 1:0. Podobnie Brazylia, której mecz ze Szwajcarią zakończył się remisem 1:1. Również podziałem punktów zakończyła się potyczka Argentyny z debiutującą na mundialu Islandią. Bramki z karnego nie zdobył Leo Messi, a spotkanie skończyło się wynikiem 1:1. Zobaczcie jak internauci komentują w memach mundialowe niespodzianki.

Mundial 2018. Weekend pełen niespodzianek

Takiego rozpoczęcia mundialu dawno nie było. Faworyci i gwiazdy też czasami zawodzą. Messi nie strzela karnego, Neymar nie ratuje Brazylii, a obrońcy mistrzowskiego tytułu przegrywają z Meksykiem. Taki jednak jest sport - wszystko jest możliwe, dopóki piłka w grze. Internauci jednak nie pozostają tak wyrozumiali, i wydarzenia minionego weekendu komentują w memach. Zobacz w galerii.



Argentyna - Islandia. Messi pudłuje z karnego

Sobotni mecz w grupie D na mistrzostwach świata w Rosji zakończył się remisem 1:1. Warto podkreślić, że Islandia to mundialowy debiutant. Mimo przewagi w posiadaniu piłki (80%) - Argentyna cały czas dominowała na boisku, to nie była w stanie odwrócić losów meczu, a Leo Messi nie wykorzystał swojej szansy z rzutu karnego.



Brazylia - Szwajcaria. Neymar najczęściej faulowany

Do niespodzianki doszło również w meczu Brazylii, która znajduje się w gronie faworytów całej imprezy, ze Szwajcarią. W niedzielnym spotkaniu Neymar był faulowany aż 10-krotnie. Dla gwiazdy brazylijskiej drużyny był to pierwszy oficjalny mecz od lutego. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1.



Niemcy - Meksyk. Sensacyjna porażka Niemców

Rozczarowanie i frustracja. To uczucie zapewne towarzyszy Niemcom, którzy musieli uznać wyższość reprezentacji Meksyku. Niemiecka prasa nie pozostawia suchej nitki na swoich piłkarzach, a porażka z Meksykiem, może zagrażać misji obrony tytułu przez naszych zachodnim sąsiadów.

