To już ostatnie odliczanie do mistrzostw świata w piłce nożnej. Do mundialu szykują się hotele marki Novotel, które będą gościć kibiców z całego świata. Wyzwaniem, przy całkowitym obłożeniu hotelu, jest koordynacja wydawania posiłków. Natłok gości hotelowych nie musi oznaczać wielkich ilości zmarnowanego jedzenia – dzięki zasadzie zero waste cooking, czyli ekonomicznemu podejściu do wykorzystywania produktów podczas przygotowywania posiłków.

Do mundialu w Rosji został już tylko nieco ponad miesiąc. Dla hoteli, które będą gościć piłkarzy i kibiców to już ostatnia chwila na przygotowania. Wielkie imprezy sportowe to duże wyzwanie zwłaszcza dla hotelowych kuchni, które muszą nie tylko przygotować inne posiłki dla poszczególnych kadr, ale i być gotowe na ich podanie o każdej porze dnia i nocy.



– Największym wyzwaniem dla hoteli przy goszczeniu sportowców jest ustalenie diet i późniejsza koordynacja czasu posiłków, kiedy mamy je wydawać. Tym bardziej że spotkania często się przedłużają – ocenia w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Jakub Emanuel Malec, szef kuchni w Novotel Warszawa Centrum.

Odpowiednia dieta ma dla sportowców olbrzymie znaczenie. W zależności od pory dnia czy harmonogramu gier, posiłki mogą się znacząco różnić.



– Za dietę sportowców odpowiada zazwyczaj dietetyk drużyny. My jesteśmy po to, żeby koordynować działania razem z dietetykiem. Dieta sportowców składa się przede wszystkim z węglowodanów, chudego mięsa, makaronów, sosów warzywnych, ale nie na śmietanie, z dużej ilości owoców, a z deserów tylko ciasta piaskowe – wymienia Jakub Emanuel Malec.



Już kilka tygodni przed przyjazdem drużyny do hotelu szefowie kuchni są w stałym kontakcie ze sztabem szkoleniowym i dietetykami drużyny.



– Ustalamy wówczas wszystkie posiłki, które ma zawierać menu. Jeżeli dana drużyna ma swojego szefa kuchni, przyjeżdża, robi rekonesans i dogrywamy wszystkie szczegóły – tłumaczy szef kuchni w Novotel Warszawa Centrum.



Marka Novotel na czas mundialu zorganizuje strefy kibica we wszystkich 23 hotelach w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej, a w trakcie mistrzostw wprowadzi dedykowaną ofertę dla kibiców – w tym także specjalne przekąski. W Polsce podczas spotkań kibice będą mogli m.in. spróbować potraw z krajów, z którymi zmierzy się polska reprezentacja – Senegalu, Kolumbii i Japonii.



– Jesteśmy przygotowani na wyzwania związane z goszczeniem dużej liczby fanów w trakcie mistrzostw w hotelach Novotel. Zazwyczaj przez 3 dni w tygodniu mamy jakieś wydarzenia sportowe, dlatego mamy już doświadczenie w organizacji i planowaniu tego typu wydarzeń. Na mistrzostwa szykujemy specjalne menu typowo przekąskowe. Są w nim potrawy z całego świata, m.in. sataye z Azji, kanapki z antrykotem argentyńskim, nachosy z guacamole czy tureckie oliwki i orzechy – przekonuje Malec.



Duże imprezy sportowe i pełne obłożenie hotelowych restauracji nie muszą oznaczać ton odpadków w hotelach. Umożliwia to zasada zero waste cooking, która zakłada ekonomiczne podejście do gotowania – wykorzystanie w całości produktów spożywczych i dokładne planowanie ilości przygotowanego jedzenia. Nowe metody zarządzania kuchnią i restauracją pozwoliły na redukcję ilości odpadów aż o 60%.



– Połączenie organizacji takich dużych wydarzeń z zasadą zero waste cooking opiera się przede wszystkim na planowaniu ilości jedzenia i zakupów. 95 proc. dań z naszego menu składa się z produktów wykorzystywanych w 100 proc. – podkreśla Jakub Emanuel Malec.



